Capcom anuncia la edición más completa de 'Resident Evil 7 Biohazard'

Capcom ha anunciado el lanzamiento de Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition, un volumen que incluirá todos los contenidos de la entrega de la serie lanzada a comienzos de este año junto a las tres entregas de elementos descargables. El título, que estará disponible el próximo 12 de diciembre para PlayStation 4, Xbox One y PC, incorpora los conjuntos descargables lanzados con anterioridad -Grabaciones inéditas Vol. 1 y Grabaciones inéditas Vol. 2-, así como el próximo paquete de contenido End of Zoe. Del mismo modo, Capcom ha confirmado también que ya está disponible Not a Hero de forma gratuita para los usuarios de cualquier versión de Resident Evil 7 Biohazard.

End of Zoe es una entrega de contenidos donde los jugadores descubrirán lo que el destino le aguarda a Zoe. Se estrenarán nuevos enemigos y se podrán explorar nuevas zonas pantanosas. El paquete se comercializará por separado, aunque estará incluido en la Gold Edition y también lo podrán conseguir los usuarios que ya dispongan del pase de temporada.

Sin dejar los contenidos extras, con el paquete gratuito Not a Hero regresa uno de los personajes clásicos de la serie, Chris Redfield. Este episodio tiene lugar tras los sucesos que le ocurren a Ethan Winters en Resident Evil 7 Biohazard. Not a Hero ofrece una nueva experiencia de juego en el papel de Chris, quién tendrá que afrontar nuevas amenazas que no aparecen en el juego principal. Como miembro de la nueva corporación New Umbrella, Chris y su equipo rápidamente desarrollan una estrategia para contrarrestar esta amenaza.

Casi todos los contenidos para PlayStation 4, entre ellos End of Zoe y Not a Hero cuentan con soporte para PlayStation VR.