Descubre las diferencias entre las tres versiones de Nintendo Classic Mini: SNES

La sucesora de NES Classic Edition llegará a Europa el próximo 29 de septiembre con 21 títulos que marcaron toda época durante el ciclo de vida de Super Nintendo, incluyendo Star Fox 2, un juego que por fin verá la luz tras dos décadas de espera. De forma paralela al anuncio europeo, Nintendo también revelaba las ediciones para Japón y Norteamérica del minisistema, que guardan algunas diferencias con respecto al lanzamiento en Europa.

La configuración que se comercializará en Japón el 5 de octubre recibe por nombre Nintendo Classic Mini: Super Famicom y está inspirada en la Super Famicom original, respetando los colores de la consola. En relación a los juegos, la versión japonesa marca algunas diferencias, ya que EarthBound, Kirby's Dream Course, Super Punch-Out! y Super Castlevania IV se sustituyen por The Legend of the Mystical Ninja, Panel de Pon (Tetris Attack), Super Soccer y Fire Emblem: Mystery of the Emblem. También se sustituye Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting por Super Street Fighter II: The New Challengers.

La versión norteamericana de SNES Classic Edition, ligeramente diferente a los modelos anteriores, incluirá la misma serie de juegos que la edición europea, como Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario Kart, Super Metroid, F-ZERO, EarthBound, Final Fantasy III o Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars, entre otros, como Star Fox 2, la secuela directa de Star Fox que nunca llegó a ser lanzada ni siquiera en Japón. Estará disponible a partir del 29 de septiembre y su precio será de 80 dolores.

En relación al diseño, se varían algunas líneas y se mantienen las características estéticas que se presentaron en el lanzamiento de la plataforma hace 25 años. Todas las configuraciones de consola incluyen los mismos elementos: un cable HDMI, un cable de alimentación USB y dos mandos con cable Super NES Classic.