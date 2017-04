Filtrado el primer tráiler de 'Star Wars Battlefront 2'

Aunque su puesta de largo tendría que haberse producido durante el evento Star Wars que se celebrará entre este jueves y el próximo domingo, parece que el nuevo desarrollo de Electronic Arts y DICE ha llegado antes de tiempo mediante una filtración. Casualidad o despiste, podemos ver cómo luce el nuevo Star Wars Battlefront 2 en apenas 30 segundos, además de desvelar algunas de las novedades que llegarán en su segunda entrega.

De este modo, el breve teaser nos ha permitido conocer nuevos datos, confirmando el esperado modo campaña tan deseado y olvidado en la primera entrega, ubicado presumiblemente a lo largo de múltiples etapas de La guerra de las galaxias. Se confirma también la incorporación de nuevos héroes y personajes, como Rey o Yoda, y villanos como Kylo Ren o Darth Maul.

Hay que recordar que ésta no será la única entrega de la serie Star Wars. Respawn Entertainment está desarrollando su propia aventura de acción en tercera persona, que introducirá, según la desarrolladora, un estilo de jugabilidad diferente que transcurrirá en otra cronología pendiente por explorar en títulos de EA Star Wars. Por su parte, BioWare y Capital Games continuarán creando nuevo contenido para sus juegos Star Wars: The Old Republic y Star Wars Galaxy of Heroes, respectivamente.