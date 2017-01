Historia y nuevos personajes en el último vídeo de 'Injustice 2'

Warner Bros. Interactive y DC Entertainment han revelado el tráiler oficial Injustice 2: Las líneas se redefinen. El vídeo permite a los jugadores rememorar la historia iniciada en Injustice: Gods Among Us y descubrir a nuevos personajes de DC que se unen a la lucha y ponen en marcha los acontecimientos que darán lugar a la secuela, que se lanzará para PlayStation 4 y Xbox One el próximo 19 de mayo.

Injustice 2 continúa la historia de Injustice: Gods Among Us, donde Batman y sus aliados trabajan para restablecer el orden de la sociedad mientras se enfrentan a todos aquellos que quieren restaurar el régimen de Superman. En medio de todo este caos, surgirá una nueva amenaza que pondrá a la Tierra en peligro.

Los jugadores disfrutarán con el reparto de personajes con protagonistas clásicos como Batman, Superman, Supergirl y Aquaman, hasta nuevos villanos como Atrocitus y Gorilla Grodd. Los combates se desarrollarán en diferentes entornos, más grandes y evolucionados, de localizaciones legendarias como Metropolis, Gotham o Atlantis.