'Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds' anuncia fecha de lanzamiento

Sony ha confirmado que The Frozen Wilds, la primera expansión para la campaña de Horizon: Zero Dawn, llegará a las tiendas el próximo 7 de noviembre para PlayStation 4. Este nuevo capítulo nos trasladará a los parajes del norte, un inhóspito territorio que explorar donde Aloy continuará su aventura para resolver los misterios que allí se esconden mientras se enfrenta a las máquinas que pueblan la zona.

The Frozen Wilds sumergirá a los jugadores en una nueva historia que expande el universo creado por Guerrilla Games. Coincidiendo con el anuncio de la fecha de lanzamiento, desde Sony han desvelado que todos los usuarios que reserven la expansión en PlayStation Store recibirán un exclusivo avatar de Horizon Zero Dawn, mientras que los miembros de PlayStation Plus disfrutarán, además, de un 10% de descuento sobre el precio recomendado.