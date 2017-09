Konami anuncia una remasterización de 'Zone of the Enders' en PS4 con soporte para VR

Konami está dispuesta a resucitar el clásico Zone of the Enders con una remasterización del juego lanzado en 2001 para PlayStation 4 y PC. Con soporte para dispositivos de realidad virtual, Z. O. E. es una franquicia creada por Hideo Kojima cuyos derechos están en manos de Konami y se compone de dos títulos para PlayStation 2, un videojuego para Game Boy Advance, una serie de televisión y una película OVA.

Posteriormente y junto a su secuela, The 2nd Runner, fue relanzado en 2012 en una colección HD para PlayStation 3 y Xbox 360. A todo lo anterior se integrará Anubis Zone of the Enders: Mars, nombre que recibe la remasterización anunciada durante la conferencia de prensa de Sony en el Tokyo Game Show 2017.

El juego en su versión para PlayStation 4 contará con gráficos mejorados y soporte para 4K, además de una nueva tecnología de sonido que han calificado de siguiente generación. El juego también se acerca a las nuevas tecnologías, ya que incluirá soporte completo para PlayStation VR, algo que nos permitirá revivir el clásico desde la perspectiva que muchos soñaban. Con el anuncio, se ha estrenado el correspondiente tráiler de presentación que destaca las principales características de Anubis Zone of the Enders: Mars, que se lanzará en 2018 para PlayStation 4 y PC.