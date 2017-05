'LawBreakers' confirma edición para PS4 mientas abre la puerta a Xbox One y Switch

Cliff Bleszinski, creador de Gears of War, ha confirmado que su actual proyecto Lawbreakers no será exclusivo de ordenador, pues llegará a PlayStation 4 antes de terminar 2017. El director de Boss Key Productions también se ha mostrado interesado en llevar el juego a otros sistemas, como Xbox One y Switch. Pero el estudio ha decidido afrontar el desarrollo de las versiones para consolas con sus propios medios, y Boss Key es un pequeño equipo compuesto por unas 65 personas en plantilla. "No somos Call of Duty, no tenemos cinco estudios y una plantilla con 1000 personas", comenta Bleszinski en relación al anuncio exclusivamente para PlayStation 4. Sobre desarrollar el juego para Xbox One o Nintendo Switch, el directivo asegura que "todo es posible".

En relación al propio juego, Bleszinski ha revelado que LawBreakers no contará con función cross-play entre PlayStation 4 y PC. El problema se encuentra en las diferentes configuraciones de control entre plataformas, algo que podría suponer una ventaja añadida para los jugadores de PC. "El juego es diferente y no siempre se puede competir directamente con el ritmo del teclado y el ratón. Pero con un juego tan dinámico, disfruto mucho con la versión de PlayStation 4", explica.

LawBreakers todavía no tiene planes de lanzamiento, pero la desarrolladora espera publicarlo bajo modelo gratuito de manera simultánea en PC y PlayStation 4.