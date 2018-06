Madrid acogerá las finales de la Liga Europea de 'League of Legends'

La competición más importante de League of Legends en Europa, la League of Legends Championship Series Europe, se celebrará los días 8 y 9 de septiembre en Madrid. Las finales se disputarán en el Palacio Vistalegre, con capacidad para 15.000 personas. Se trata del evento de eSports más grande que ha acogido España nunca. Cada mes, más de 100 millones de personas juegan a League of Legends, un videojuego desarrollado por Riot Games, cuyos campeonatos mundiales se celebran en grandes estadios y son seguidos por millones de personas.

La LCS EU es la máxima competición profesional del título en nuestro continente. En ella participan los diez mejores equipos de la región, que luchan por ser los campeones de Europa y logran un billete al Campeonato Mundial de 2018. Jaime de los Santos, consejero de Cultura, Turismo y Deportes, ha destacado la importancia de un evento que "consolida a la Comunidad de Madrid como capital cultural del sur de Europa y sitúa nuestra región como referente indiscutible de los esports internacionales". La Comunidad de Madrid toma el testigo de Paris, sede de pasadas ediciones de una modalidad de deportes electrónicos que, no solo genera audiencia, sino que supone un aliciente económico y laboral.

No es la primera vez que la LCS EU elige Madrid como sede de unas finales. En 2015, la capital española fue el destino escogido por Riot para celebrar la fase final del split de primavera. En esta ocasión, se trata del split de verano, que empezará el próximo 15 de junio y que tiene una mayor trascendencia, puesto que el ganador se clasificará de manera directa para el mundial de 2018.

Fnatic, campeón del split de primavera, parte como principal favorito para alzarse con la victoria este septiembre. Sin embargo, todo puede pasar en la competición más importante de Europa de League of Legends. Por todo ello, habrá que estar muy atentos a lo que sucede en los próximos meses de competición, para saber qué equipos estarán en septiembre en Madrid luchando por convertirse en los campeones de la LCS EU.