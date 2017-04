Microsoft revela los Games With Gold de mayo

Microsoft ha confirmado los juegos del programa Games With Gold que podrán descargar gratis los suscriptores de Xbox LIVE durante el mes de mayo. A partir del día 1 nos espera Giana Sisters: Twisted Dream’s - Director’s Cut, el exigente juego de plataformas y puzles que ofrece un buen reto a todos aquellos que busquen una aventura difícil. Estará disponible del 1 al 31.Un poco más adelante y también en Xbox One, a partir del día 16 y hasta el 15 de junio, podremos adentrarnos en la exploración de tumbas con Lara Croft y el templo de Osiris. La entrega nos permite disfrutar de la aventura con hasta cuatro jugadores de manera simultánea, al tiempo que eliminamos enemigos, saltando plataformas y encontrando tesoros escondidos.Mayo es el mes de La Fuerza y, para celebrarlo, los jugadores podrán ponerse en la piel de Starkiller en Star Wars: The Force Unleashed II. Tras ser traicionado por Darth Vader, es hora de ajustar cuentas, descubrir quién eres y liberar el poder de la fuerza para acabar con todo lo que se ponga en tu camino. Estará disponible del 1 al 15.

Por último, los fans de LEGO y los juegos multijugador podrán acceder a LEGO Star Wars: The Complete Saga, los tres primeros episodios de una aventura llena de humor, sables láser y piezas LEGO perfecto para jugar en familia. Disponible a partir del 16 hasta el día 31. Hay que destacar que todos los títulos de Xbox 360 lanzados dentro de la promoción Games With Gold funcionarán en Xbox One gracias a la retrocompatibilidad. Esto se traduce en cuatro juegos gratuitos para los poseedores de Xbox One.