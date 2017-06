Microsoft revela los Games With Gold de julio

Microsoft ha confirmado los juegos del programa Games With Gold que podrán descargar gratis los suscriptores de Xbox LIVE el mes de julio. A partir del día 1 nos espera Grow Up, el título protagonizado por el droide botánico BUD, donde deberemos explorar el mundo y recuperar las partes de la nave estropeada. Vuela, escala, bota, rueda por el suelo y completa todo tipo de desafíos en este curiosa y simpática aventura. Estará disponible del 1 al 31 de julio.

Un poco más adelante y también en Xbox One, a partir del 16 de julio y hasta el 15 de agosto, llega Runbow, un juego de acción de alta velocidad para disfrutar en grupo. Hasta nueve jugadores podrán competir entre ellos localmente u online en una serie de plataformas y obstáculos mientras el fondo cambia de color. Puedes ir a toda pastilla en el modo Run o ir descubriendo cada uno de los seis modos de juego adicionales: Arena, Rey de la colina, ColourMaster y The Bowhemoth.

Los juegos seleccionados de Xbox 360 para el mes de julio son Kane & Lynch 2 y LEGO Piratas del Caribe: El videojuego. En Kane & Lynch 2 podremos jugar con una de las parejas de criminales más desesperados y desquiciados, Lynch, el psicópata con una salud mental en el filo, y Kane, un ex mercenario decepcionado con la vida. Estará disponible del 1 al 15 de julio.

Junto a él, tendremos también LEGO Piratas del Caribe: El videojuego, una de las franquicias Disney más populares protagonizada por los simpáticos personajes de LEGO. Estará disponible a partir del 16 de julio hasta el día 31 del mismo mes.

Hay que destacar que todos los títulos de Xbox 360 lanzados dentro de la promoción Games With Gold funcionarán en Xbox One gracias a la retrocompatibilidad. Esto se traduce en cuatro juegos gratuitos para los poseedores de Xbox One.