'Neverwinter Nights: Enhanced Edition' anuncia una edición para PC con gráficos renovados

Beamdog, el estudio de desarrollo formado por un grupo de antiguos desarrolladores de BioWare, ha confirmado una interesante versión para ordenador de Neverwinter Nights: Enhanced Edition. La revisión del original de 2002 incluirá algunas novedades importantes a nivel técnico, como soporte 4K, sombreado de pixeles y efectos de posprocesado, elementos llamados a actualizar la calidad visual de la obra. Sin dejar el plano técnico, también se podrá ajustar la resolución a los gustos y posibilidades de cada usuario.

Aunque todavía no se han concretado planes de lanzamiento, Neverwinter Nights Enhanced Edition contará con todos los contenidos extra lanzados para el videojuego de rol en tercera persona en 3D, que basa sus reglas en la tercera edición de Dungeons & Dragons publicadas por Wizards of the Coast. Como aliciente, la versión incluirá soporte para cargar nuestras partidas del título original en esta nueva edición, además de la habilitación de los mods. Además de su vertiente multijugador, la obra incluye la herramienta de edición Aurora Toolset que permite la creación de mapas e incluso módulos de juego completos sin demasiadas complicaciones, algo que, en parte, es responsable del éxito cosechado por el juego.