Así es la New Nintendo 2DS XL

Sin previo aviso y por sorpresa, Nintendo ha desvelado el lanzamiento de la New Nintendo 2DS XL, una revisión de la portátil 2D que se pondrá a la venta el próximo 28 de julio en territorio europeo por algo menos de 150€. La nueva plataforma, que se asemeja estéticamente al modelo 3DS, contará con el mismo tamaño de pantalla, es decir 4,88 pulgadas, un peso que ronda los 260 gramos, palanca C y botones ZL/ZR, así como lector NFC integrado en la pantalla táctil.En su lanzamiento, estará disponible en las combinaciones negro/turquesa y blanco/naranja, y como es habitual, contará con tres grandes títulos en su puesta de largo: Hey! PIKMIN, la nueva aventura del capitán Olimar y los simpáticos Pikmin; Brain Training Infernal del Dr. Kawashima y Miitopia, el título para los amantes de Tomodachi Life.

Del mismo modo será compatible con la biblioteca de juegos de Nintendo 3DS, New Nintendo 3DS y Nintendo 2DS, incluidos los de personajes y franquicias como Mario, Peach, Yoshi, Kirby, Pokémon, Fire Emblem, Mario Kart, Super Smash Bros., Animal Crossing o The Legend of Zelda.