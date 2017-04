Pasado, presente y futuro de 'Kingdom Hearts'

El año 2017 marca un hito muy especial para la franquicia Kingdom Hearts, ya que la conocida serie de videojuegos celebra su 15º aniversario.

Kingdom Hearts es una serie de juegos de rol y acción desarrollados y publicados por Square Enix bajo la dirección de Tetsuya Nomura, fruto de la colaboración entre la editora japonesa y Disney. En el juego, la luz derrota a la oscuridad en una historia protagonizada por Sora, un portador de la llave espada que viaja por los distintos mundos de Disney para frenar la invasión de los sincorazón, sellando las cerraduras y devolviendo la paz a cada lugar. Desde el lanzamiento del juego original en Japón en 2002, la serie ha vendido más de 22 millones de copias hasta la fecha para distintas consolas portátiles y de sobremesa. A continuación, repasamos todos los capítulos de la franquicia más importantes.

Kingdom Hearts. Fue la primera aventura de esta serie fantástica que se lanzó por primera vez en PlayStation 2 en el año 2002. En ella, Sora, Riku y sus amigos viajan por el universo de Disney conociendo a una serie de peculiares personajes y descubriendo aventuras en cada mundo. Nuestros héroes visitan muchos mundos de Disney clásicos y modernos, como el Castillo Disney, las Islas del Destino, el Agrabah de Aladdín, la Selva Profunda de Tarzán, el País de Nunca Jamás de Peter Pan y el Bosque de los Cien Acres de Winnie the Pooh.

Kingdom Hearts Re:Chain of Memories. Tras lanzarse inicialmente en 2004 para Game Boy Advance con el nombre Kingdom Hearts: Chain of Memories, la versión totalmente en 3D llegó por primera vez a Europa en 2008 para PlayStation 2. Re:Chain of Memories es el primer juego de la serie en presentar el Castillo del Olvido, además de nuevos universos y personajes bien conocidos de Disney como Alicia, Aladdín, Ariel, Pinocho, Peter Pan y muchos más.

Kingdom Hearts II. Lanzado originalmente en 2005 para PlayStation 2, en él los jugadores pueden viajar por más universos de Disney que nunca y conocer a un montón de personajes por el camino. Además de poder aventurarse por los mundos de El Rey León, Mulán, Piratas de Caribe y Tron, también es posible volver a visitar los mundos del juego Kingdom Hearts original, como los de Aladdín, el Castillo Disney, Hércules, La Sirenita, Winnie the Pooh y Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton.

Kingdom Hearts Re:coded (escenas cinemáticas remasterizadas en alta definición). Publicado originalmente en 2008 para Nintendo DS, Re:coded es la continuación del viaje de Sora en Kingdom Hearts II, una nueva aventura donde los jugadores deben repasar lo ocurrido en los anteriores títulos para resolver el misterio del diario de Pepito Grillo.

Kingdom Hearts 358/2 Days (escenas cinemáticas remasterizadas en alta definición). En 2009 la serie continuó con el lanzamiento de 358/2 Days para Nintendo DS. Este juego sigue a Roxas, el otro héroe de Kingdom Hearts II, e invita a los jugadores a descubrir más sobre los días que vivió como miembro de la misteriosa Organización XIII, así como los mundos de Disney de la Bella y la Bestia, Aladdín, Peter Pan, Hércules y Alicia en el País de las Maravillas.Kingdom Hearts Birth by Sleep. Lanzado originalmente en 2010 para PSP, explora los orígenes de la historia de la serie. Aquí los jugadores pueden conocer la trama del juego desde la perspectiva de tres personajes principales distintos: Terra, Aqua y Ventus. Además, el juego incluye algunos mundos clásicos de Disney, como los de Blancanieves, Cenicienta y la Bella Durmiente.

Para quienes no conozcan la franquicia, el próximo estreno de Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 ReMIX supone la ocasión perfecta para animarse a descubrir la serie antes del lanzamiento de Kingdom Hearts III. La remasterización incluye Kingdom Hearts HD 1.5 - Kingdom Hearts Final Mix, Kingdom Hearts Re:Chain of Memories y Kingdom Hearts 358/2 Days. Por su parte Kingdom Hearts HD 2.5 ReMIX incluye Kingdom Hearts II Final Mix, Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix y Kingdom Hearts Re:coded.

Reciénteme también se estrenaba en PlayStation 4 Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue, que es la continuación de Kingdom Hearts HD 2.5 y al mismo tiempo, prólogo de Kingdom Hearts III. La compilación incluye Kingdom Hearts X [chi] Back Cover, una película animada generada mediante CGI de una hora más o menos de duración, los juegos Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD, un título de Nintendo 3DS lanzado en marzo de 2012 y Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage, que nos pone directamente en la línea correcta a seguir para afrontar el próximo juego.

Desde el lanzamiento original en Japón en 2002, la serie ha vendido más de 22 millones de copias hasta la fecha para distintas consolas portátiles y domésticas. La franquicia ha aparecido en nueve plataformas diferentes, a saber, PlayStation 2, PlayStation 3 y PlayStation 4, PSP, Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Xbox One y en dispositivos móviles. Como curiosidad, Kingdom Hearts II fue el primer juego de la saga doblabo totalmente en castellano. Dentro del casting español trataron de mantener en lo posible las voces originales de las películas de Disney, contando con Adolfo Moreno (Sora), Álvaro de Juan (Roxas), Cristina Yuste (Naminé), Blanca Hualde (Kairi) y Jorge Saudinos (Riku). La franquicia consta de un total de diez títulos principales, además de un total de nueve remakes.