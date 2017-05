Personalización y habilidades en el nuevo video de 'Sonic Forces'

SEGA ha estrenado el tercer vídeo que detalla el estilo de juego de Sonic Forces, la nueva producción protagonizada por erizo más célebre de los videojuegos. El tráiler se centra esta vez en la herramienta para personalizar los personajes, a través de la cual los jugadores podrán crear sus propios héroes con una amplia variedad de dispositivos denominados Wispons. Consisten en una evolución de los Color Powers de Sonic Colors, a los que doblan tanto en habilidades ofensivas como en las posibilidades para progresar a través de los niveles rápidamente.

Junto a los Wispons, el personaje héroe contará con un gancho que puede utilizar para recorrer rápidamente las zonas de juego. Los jugadores pueden personalizar el aspecto del personaje escogiendo e intercambiando cientos de accesorios y opciones de equipamiento para cambiar la apariencia del personaje durante el juego. La entrega contará con siete tipos de animales básicos, cada uno con sus distintas habilidades especiales:

Lobo. Se aproxima de forma automática a los anillos cuando se encuentra cerca de ellos.

Conejo. Disponible de mayor tiempo de invencibilidad tras recibir daños.

Gato. Mantiene un anillo tras ser golpeado.

Perro. Comienza con cinco anillos una vez el jugador muere en la partida.

Oso. Elimina a los enemigos con un ataque dirigido.

Pájaro. Vuela alto con habilidades para el doble salto.

Erizo. Acumula anillos cuando resulta herido.

No importa qué héroe elija crear el jugador, ya que estará presente durante toda la partida. Por primera vez en la franquicia Sonic, un personaje que cree el jugador será una parte clave de la historia, ya que aparecerá no sólo en las secuencias cinemáticas, sino que también será un elemento crucial para ayudar a Sonic a recuperar el mundo del dominio del Doctor Eggman. Sonic Forces llegará estas navidades para Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC.