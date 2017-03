Primer 'gameplay' de 'The Elder Scrolls Online: Morrowind'

Bethesda ha lanzado el primer vídeo in-game de The Elder Scrolls Online: Morrowind, el nuevo capítulo de su juego rol en línea que estará disponible el próximo 6 de junio para PlayStation 4, Xbox One, PC y Mac. El tráiler nos permite echar un primer vistazo a la legendaria isla de Vvardenfell, reimaginada dentro del mundo de Morrowind, y reencontrarnos con lugares familiares como Seyda Neen y Vivec City.

Según apuntan desde la desarrolladora, The Elder Scrolls Online: Morrowind redefinirá el concepto tradicional de expansión de un juego multijugador online masivo, al incorporar una enorme cantidad de contenido y funcionalidades nuevas que resultarán accesibles y divertidas tanto para los nuevos jugadores como para los veteranos.

Los recién llegados a la serie podrán lanzarse directamente al juego y comenzar con un personaje nuevo sin tener que completar ningún contenido anterior, aunque eso sí, podrán beneficiarse de cientos de horas de aventuras adicionales por todo Tamriel con el juego original.

Vvardenfell es la zona más grande añadida a The Elder Scrolls Online desde el lanzamiento y utiliza el mismo trazado geográfico que The Elder Scrolls III, incluidos todos los puntos de interés claves del juego clásico. Los jugadores se embarcarán en un viaje 700 años antes de los acontecimientos de The Elder Scrolls III, desde los muelles de Seyda Neen, pasando por las Ashlands volcánicas, hasta llegar a alcanzar la ciudad de Vivec, que aún estaba siendo construida durante este período.

El capítulo contará con una nueva clase, The Warden (El Guardián), con la que el jugador tendrá la libertad de seleccionar entre varias habilidades y estilos de juego. The Warden también presenta un nuevo aliado para el combate, el War Bear (Oso de guerra), un luchador que permanecerá a nuestro lado durante las batallas. Del mismo modo Morrowind añadirá Battlegrounds, un nuevo modo JcJ con batallas 4c4c4 en entornos de tipo arena.