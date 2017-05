Primer paquete de contenido para 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild'

El recién estrenado The Legend of Zelda: Breath of the Wild recibirá este verano más contenido a través de su pase de expansión, que consiste en dos packs de contenido descargable para las versiones de Wii U y Nintendo Switch. El primer pack, llamado The Master Trials, se lanzará este verano y el segundo llegará en invierno de este mismo año. Todos los DLCs estarán disponibles tanto para la versión de Nintendo Switch como para la de Wii U.

El pack de contenido descargable 1 añadirá el santuario de la espada y un nuevo modo difícil, así como otras funciones. Además, ya está disponible una actualización gratuita que permitirá a los jugadores escuchar el juego en nueve idiomas, incluido el japonés, mientras, por ejemplo, mantienen el idioma en pantalla en castellano.

A continuación, detallamos las novedades que traerá The Master Trials.

Santuario de la espada. Al entrar en esta localización, el jugador puede enfrentarse al nuevo santuario de la espada (antes conocido como Caverna Salvaje), donde los enemigos aparecen uno detrás de otro. Link comienza sin ninguna armadura y armas y sólo si consigue derrotar a todos los enemigos de la sala podrá avanzar al área siguiente. El santuario de la espada alberga alrededor de 45 salas en total que completar por los jugadores. Cuando Link supere todos los puzles, el poder de la Espada Maestra se despertará y se mantendrá siempre brillante en su estado potenciado mientras sea usable.

Modo difícil. Aquellos que estén buscando un nuevo reto se alegrarán de contar con este nuevo modo difícil, ya que subirán los niveles de los enemigos en el juego (por ejemplo, los Bokoblins rojos pasan a azules), e incluso puede que nos encontremos con enemigos de mayor nivel que no encontraríamos en la partida normal. Los enemigos también recuperarán salud lentamente en los combates, y también detectarán la presencia de Link antes a medida que se les acerca, haciendo que sea más difícil que les pilles de imprevisto los ataques del protagonista. Adicionalmente, se esparcirán por Hyrule tablas flotantes sostenidas por globos. Al alcanzar estas tablas, los jugadores pueden combatir enemigos y recoger tesoros.

Senda del héroe. Con en un mundo tan vasto, a veces resulta difícil recordar dónde se ha estado ya. Para ayudar a los jugadores a monitorizar su progreso, el nuevo modo Senda del héroe documentará cada paso que den los jugadores y marcará su camino en verde en el mapa. Se registrará la ruta tomada por el jugador durante las últimas 200 horas de juego, con un deslizador que marcará los pasos en una línea temporal. Esto funciona incluso de manera retroactiva, de modo que los jugadores que ya hayan dedicado muchas horas al juego podrán ver dónde han viajado. Esta función ayudará a identificar localizaciones que no hayan visitado todavía y puede ayudar a los jugadores a encontrar los santuarios que aún no hayan localizado.

Máscara Kolog. Al encontrarla, los jugadores darán más fácilmente con las localizaciones Kolog en el juego. Cuando se equipa, la máscara vibrará al detectar a un Kolog escondido cerca.

Teletransportador. Habrá un nuevo cofre del tesoro escondido en alguna parte del mundo del juego que contiene el Teletransportador. Con él, los jugadores pueden crear un punto de teletransporte temporal en el mapa allí donde se encuentren. Esto permitirá a Link viajar de vuelta a ese punto en cualquier momento. Sólo puede registrarse un punto de teletransporte en el mapa en cada momento.

Nuevo equipamiento. El pack de contenido descargable 1 suma ocho nuevas piezas de equipamiento inspiradas en anteriores personajes y juegos de la serie. Una vez descubiertos por el jugador, le proporcionarán equipamiento tematizado de juegos y personajes como Midna, Tingle, Phantom y Majora's Mask.