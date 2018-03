Primeros detalles de 'Mutant Year Zero: Road to Eden', lo nuevo de Funcom

Funcom ha revelado las características principales de su próximo proyecto, Mutant Year Zero: Road to Eden, una aventura táctica desarrollada con Unreal Engine 4 para PlayStation 4, Xbox One y PC creada por Bearded Ladies Consulting, estudio formado por veteranos que han trabajado en series como Hitman y PayDay, entre otros. De acuerdo con las primeras informaciones reveladas, el juego combina el combate por turnos de XCOM con sigilo y exploración en tiempo real en un mundo poshumano tomado por la naturaleza y mutantes.

La trama nos sitúa en un mundo donde todo ha acabado, pero la Tierra sigue en pie. La naturaleza ha invadido las ciudades en ruinas y las calles vacías ahora no son más que cementerios. Los humanos han desaparecido, y la Tierra está plagada de mutantes, una mezcla entre humanoides deformes y animales que rebuscan entre los restos de la civilización con la esperanza de encontrar algo que llevarse a la boca. La obra nos propone sobrevivir en un mundo de ciudades abandonadas, autopistas derruidas y una vegetación totalmente descontrolada bajo un sistema de combate táctico por turnos.

En Mutant Year Zero: Road to Eden el jugador controlará un equipo de mutantes, por ejemplo, a un pato con problemas de comportamiento o un jabalí que no sabe controlar su ira. Según se avance en la aventura, se irán desbloqueando nuevas mutaciones y habilidades para estos personajes, como la piel pétrea de Selma, la carga de Bormin o la habilidad de Dux para adentrarse en un campamento lleno de enemigos sin que lo detecten, a pesar de ser un pato de más de un metro de altura que camina, habla y va con una ballesta en las manos. El sigilo en tiempo real nos permitirá tener un total control sobre la estrategia: posicionando al equipo de mutantes como mejor convenga y así aprovecharse del factor sorpresa.

"Nuestro objetivo es mezclar el combate profundo y táctico de XCOM con historias que se ramifican mientras exploras bosques cubiertos de vegetación y ciudades abandonadas con tu equipo de mutantes", comenta Ulf Andersson, el productor ejecutivo del juego.

Mutant Year Zero: Road to Eden tiene prevista su puesta de largo durante este año para PlayStation 4, Xbox One y PC, pero todavía habrá que esperar para conocer los planes definitivos de lanzamiento.