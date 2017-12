Primeros detalles y vídeo de 'The Council', una nueva aventura narrativa por capítulos

Focus Home Interactive ha presentado The Council, un proyecto para PlayStation 4, Xbox One y PC desarrollado por el estudio francés Big Bad Wolf, que se revela como un título de aventuras de carácter episódico y narrativo. The Mad Ones, el primer capítulo de los cinco que componen la obra, se lanzará en febrero de 2018. El juego pretende ofrecer una nueva visión de la aventura narrativa, donde las elecciones y el crecimiento del personaje realmente importan.

The Council nos llevará a tomar decisiones difíciles, a desarrollar variedad de habilidades e impactar directamente en cómo se desarrolla la historia con consecuencias permanentes y duraderas. En el trasfondo se sucede una historia de intriga y manipulación al estilo clásico de un misterioso asesinato, descubriendo pistas mediante un elenco de personajes muy particulares, pues cada uno oculta sus propios y oscuros secretos.

La historia nos trasladará hasta 1793 con los jugadores adoptando el papel de Louis de Richet, miembro de una poderosa sociedad secreta, que, tras recibir una invitación, viaja a una isla privada en las costas de Inglaterra propiedad del enigmático Lord Mortimer. Junto a él, se encuentran una serie de invitados de alto perfil, como Napoleón Bonaparte y el presidente de los recién formados Estados Unidos de América, George Washington. La extraña naturaleza de esta recepción privada va más allá de los invitados, pues la propia madre de Richet ha desaparecido recientemente en la isla. Su narrativa se centrará en elementos de intriga, donde convencer y manipular al resto de personajes será fundamental para encontrar pistas. También contará con un sistema de influencia social, con el que se podrá vulnerar y conocer a cada personaje desde una perspectiva psicológica.