Square Enix presenta 'Left Alive', un nuevo 'shooter' de acción para PlayStation 4 y PC

Square Enix ha aprovechado el espacio de la conferencia de Sony para presentar Left Alive, un nuevo shooter de acción y supervivencia que se lanzará para PlayStation 4 y Steam en 2018.

Aunque no se han ofrecido muchos detalles al respecto, desde la desarrolladora han confirmado que la entrega contará con los veteranos desarrolladores Toshifumi Nabeshima (director de la serie Armored Core), Yoji Shinkawa (diseñador de personajes de la serie Metal Gear) y Takayuki Yanase (diseñador de mechas en Ghost in the Shell: Arise, Mobile Suit Gundam 00 y Xenoblade Chronicles X).

El tráiler presentado deja entrever el concepto del juego, pero habrá que esperar a finales de esta semana para conocer los primeros detalles de la entrega.