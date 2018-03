'StarCraft' celebra su XX aniversario con promociones y regalos

Durante todo el mes de marzo, Blizzard celebrará el XX aniversario de StarCraft, la saga que hizo que conociéramos a personajes emblemáticos como Jim Raynor, Sarah Kerrigan o Zeratul y que ayudó a sentar las bases de los eSports que conocemos hoy en día. Para arrancar, el 31 de este mes se estrena StarCraftes vida, un documental con entrevistas a jugadores de todos los rincones del planeta que cuentan el efecto producido por la saga.

Por otra parte, los días 30 y 31 se realizará una retransmisión en directo del aniversario, que contará con personalidades del pasado y del presente de la franquicia. Los eventos se extenderán a todos los juegos de Blizzard, como Diablo III, Hearthstone, Heroes of the Storm, Overwatch, StarCraft 2, Starcraft: Remastered y World of Warcraft.

Con tan solo iniciar sesión en StarCraft II, los jugadores podrán llevarse los diseños de consola remasterizados de terran, zerg y protoss; un retrato de los 20 años; el logro 20 años de StarCraft y las insignias de 20 años de terran, zerg y protoss. Por su parte los jugadores de StarCraft: Remastered que inicien sesión durante el XX aniversario les espera un nuevo diseño de consola.

Para el resto de franquicias de la compañía, como Heroes of the Storm, se podrá conseguir los mismos retratos, es decir, protoss, zerg y terran además de trifulcas con temática de StarCraft. Los jugadores de Diablo III podrán llévarse Hyperion a Tristán -por decirlo de alguna manera- con la nueva mascota crucero de batalla. Los usuarios de World of Warcraft contarán también con diversas mascotas temáticas, como zergling, Grunty, mini thor, pesteling o Zeradar.

Del mismo modo ‘Overwatch’ estrenará el nuevo aspecto Kerrigan para Widowmaker y, por último, ‘Hearthstone’, inaugurará una pelea de taberna inspirada en ‘StarCraft’ este mismo mes. Destacar que, desde su lanzamiento, ‘StarCraft’ ha superado los 20 millones de unidades vendidas y se ha convertido en una de las sagas de estrategia en tiempo real más aclamadas e influyentes del mundo.