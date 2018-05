El colorido y alocado 'Sushi Striker: The Way of Sushido' muestra sus credenciales

Sushi Striker: The Way of Sushido es un juego de acción y puzles que llegará a Nintendo Switch y Nintendo 3DS el 8 de junio de 2018. Como aperitivo, se ha publicado un nuevo vídeo del juego titulado Sushi Striker: The Way of Sushido – Versión karaoke del tema principal, que pretende mostrar el espíritu que impregna el juego, su universo y personajes, por no hablar del pegadizo tema de apertura, que incluso tiene potencial para convertirse en un clásico de los karaokes.

Pero, ¿de qué va el juego? El mundo está dominado por un imperio que controla el consumo de todo el sushi con mano de hierro y no hay posibilidad de consumir ni una sola pieza. La historia comienza con un héroe o heroína que responde al nombre de Musashi, sin padres, con un estómago vacío pero una cabeza repleta de sueños, unos sueños en los que el hambre no existe. A las afueras de esta pequeña aldea de la República, Musashi se encuentra con un guerrero errante de los que se conoce como lanzaplatos de sushi, que le descubre un nuevo mundo de posibilidades, y pone en marcha la cinta transportadora.

Durante el viaje por este mundo de fantasía de estilo anime, nos encontraremos con un variopinto elenco de personajes, entre ellos, nuestro mayor enemigo, Kojiro, el abusón llorica, el vigoréxico General Imperial Kodiak o la bella y solitaria asesina del sushi, Celia. Así como los samuráis errantes se batían en duelo entre ellos en el Japón medieval, los lanzaplatos de sushi luchan cara a cara. Las batallas de este juego se libran entre dos oponentes, cada uno de ellos tiene tres cintas transportadoras de sushi, y una séptima cinta compartida en el centro. Seleccionando un plato de sushi y enlazándolo con otros del mismo color, se crean cadenas con pilas de platos vacíos, que luego son lanzadas al rival, haciendo un daño que merma su barra de energía hasta que uno de los dos oponentes vacía la barra de su enemigo. El daño que hace cada pila de platos depende del tamaño y del color de los platos utilizados, pero existen varios modificadores que pueden aumentar o reducir la efectividad de los ataques del jugador.

Como en toda epopeya, lo sobrenatural no debe ser subestimado, y los genios del sushi tienen un papel fundamental. Se trata de unas criaturas que tienen el poder de traer el sushi al mundo. Sí, sushi ilimitado. Al crear un vínculo con un lanzaplatos de sushi, los genios pueden utilizar sus habilidades para crear diversos efectos en combate. Musashi tiene un encuentro al comienzo de la aventura con el poderoso genio del sushi, Jinrai, quien inmediatamente se convertirá en un inestimable aliado. Pero no pasará mucho tiempo hasta que Musashi se vincula con otros genios del sushi -hay más de 50, y muchos de ellos pueden evolucionar en nuevas formas-, y hasta tres genios del sushi pueden ser equipados para utilizar sus habilidades en combate, así que planear una buena estrategia en base a las diferentes habilidades será clave para salir victorioso.

Sushi Striker: The Way of Sushido estará disponible el próximo 8 de junio para Nintendo Switch y Nintendo 3DS.