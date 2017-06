Koei Tecmo anuncia 'Nights of Azure 2: Bride of the New Moon' para PS4, PC y Nintendo Switch

Koei Tecmo Europe ha anunciado que la secuela independiente de Nights of Azure, el cuento de acción y RPG de GUST Studios, llegará al mercado occidental como Nights of Azure 2: Bride of the New Moon el próximo 27 de octubre. El juego marca el debut occidental del editor en la plataforma Nintendo Switch, aunque también se lanzará de manera simultánea en PlayStation 4 y PC a través de Steam.

Nights of Azure 2 se desarrolla en una demoníaca ciudad de Europa occidental hacia el final del siglo XIX. La historia se centra en una guerrera protectora llamada Alushe y sus dos amigos de la infancia: Liliana, una bondadosa sacerdotisa, y Ruhenheid, un sagrado caballero de la Orden de Lourdes. Mientras custodia a Liliana, Alushe cae en una emboscada y resulta asesinada para posteriormente despertarse con la forma artificial de un semidemonio a manos de la nueva Curia, una organización religiosa con intereses oscuros.

En compañía de una variedad de héroes con su propio pasado y objetivos, el deseo de Alushe de salvar a Liliana le dará la fortaleza para disipar las sombras que se ciernen sobre el mundo y la motivación necesaria para descubrir la verdad oculta tras la misteriosa Reina de la Luna. Para mostrar algunos de los coloridos personajes que componen el elenco de nuevos protagonistas del juego, desde la desarrolladora han distribuido un pequeño teaser de la ambientación donde se desarrolla el apartado argumental.