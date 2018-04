'The Banner Saga 3' y 'The Banner Saga Trilogy: Bonus Edition' revelan fecha de lanzamiento

Si no conoces la franquicia The Banner Saga, tal vez haya llegado el momento de darle una oportunidad, algo que debería hacer cualquier amante de los juegos de rol tácticos. El tercer juego de la serie, The Banner Saga 3, ha recibido finalmente fecha de lanzamiento, puesto que Versus Evil y Stoic han confirmado que llegará el 24 de julio de este año a PlayStation 4, Xbox One y PC. Pero claro, surge la pregunta, ¿por qué empezar por el tercer juego de la serie?

505 Games es la encargada de editar The Banner Saga Trilogy: Bonus Edition, una edición física para PlayStation 4 y Xbox One de este universo vikingo que incluye Banner Saga 1, 2 y 3 junto a un libro de arte mini, un poster, lo mejor de la banda sonora y un elemento digital del juego. La compilación estará disponible en nuestro país el 26 de julio de este año, pero si queremos hacernos una idea de lo que han preparado para esta completa edición, la editora ha distribuido un nuevo tráiler de la Bonus Edition.

Para quienes no conocen la franquicia, es una gran opción para los amantes de los RPGs tácticos y juegos con peso en la parte narrativa, pues la historia tiene impacto en las batallas y las decisiones del jugador pueden cambiar diversos elementos de la campaña. The Banner Saga 3 y The Banner Saga: Trilogy llegará a Xbox One, PlayStation 4 y PC en julio de este año. La versión de Nintendo Switch aún no tiene fecha de lanzamiento.