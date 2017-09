'The Binding of Isaac Afterbirth+' anuncia fecha de lanzamiento para PlayStation 4

Nicalis ha anunciado que The Binding of Isaac Afterbirth+ llegará a PlayStation 4 el próximo día 19. El juego estará disponible en formato digital y los propietarios de las versiones anteriores podrán adquirirlo mediante la actualización Afterbirtha precio reducido. The Binding of Isaac: Afterbirth+ es una nueva expansión para el indie de Edmund McMillen. El paquete incluye un nuevo capítulo con jefe final incluido, nuevos objetos, un nuevo personaje seleccionable, cinco desafíos inéditos; un bestiario, formas alternas de jefes, 2 nuevas transformaciones, la dificultad Greed hard y varios logros.

Afterbirth+ es la revisión más completa del conocido título de acción, entre cuyas características se encuentra la generación de mazmorras de forma aleatoria. Por el momento la entrega está disponible para Nintendo Switch, PC, Mac, Linux y ahora PlayStation 4. Todavía no se han confirmado planes para llevar la revisión del juego a Xbox One, aunque no sería de extrañar que se anunciará próximamente.