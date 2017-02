'The Legend of Zelda: Breath of the Wild' tendrá pack de expansión

Ya queda menos para el lanzamiento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, la nueva entrega de la franquicia que, en esta ocasión, además de lanzarse para Wii U acompañará en su puesta de largo a Switch el próximo 3 de marzo. El juego ofrecerá, según la propia Nintendo, una absorbente aventura y libertad de explorar el reino de Hyrule, que mantendrá a los jugadores entretenidos durante horas. Aquellos que se queden con ganas de vivir aventuras adicionales, a partir del mismo día de lanzamiento del juego, podrán adquirir un pase de expansión que garantizará acceso a dos nuevos packs de contenido descargable cuando estén disponibles este mismo año.

Al comprar el pase de expansión, incluso si se compra por adelantado, el usuario verá cómo aparecen de forma inmediata tres nuevos cofres del tesoro en la meseta de los albores del juego. Uno de estos cofres contendrá una camiseta con el logo de Nintendo Switch que Link podrá ponerse durante su aventura y que es exclusiva del pase de expansión. Los otros dos cofres proporcionarán objetos útiles.

El primer pack de contenido descargable está previsto que se lance este verano y añadirá el nuevo reto Cave of Trials, un nuevo modo difícil y una nueva función para el mapa del juego. El segundo pack de contenido se lanzará en Navidades de 2017 y sumará nuevos retos que permitirán a los usuarios disfrutar de una nueva mazmorra y de una nueva historia original. El pase de expansión estará disponible tanto para la versión del juego de Nintendo Switch como para la de Wii U y es idéntico para ambas versiones. Hay que apuntar que los packs de contenido no se podrán adquirir de forma individual.

"El mundo de Hyrule que hemos creado para The Legend of Zelda: Breath of the Wild es tan grande y dinámico, que queríamos ofrecer más experiencias dentro de él a los usuarios -afirma el desarrollador de Nintendo y productor de la serie Eiji Aonuma-. Con este nuevo pase de expansión, esperamos que los fans jueguen, exploren y disfruten del juego aún más".