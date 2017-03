'They Shall Not Pass', primera expansión para 'Battlefield 1'

Electronic Arts y DICE han lanzado el tráiler oficial de They Shall Not Pass, la primera expansión para Battlefield 1 que estará disponible para PlayStation 4, Xbox One y PC el próximo día 14 de para los miembros de Premium Pass. Coincidiendo con el lanzamiento del tráiler, desde la desarrolladora han anunciado los detalles de los cuatro packs de expansión que incluye Battlefield 1 Premium Pass: Battlefield 1 They Shall Not Pass, Battlefield 1 In the Name of the Tsar, Battlefield 1 Turning Tides y Battlefield 1 Apocalypse. Estos cuatro packs, que expandirán el conflicto global, nos permitirán defender nuestro hogar junto al ejército francés, luchar en acantilados cubiertos de nieve con el ejército ruso o participar en enfrentamientos navales y conquistar los terrenos disputados en la Gran Guerra.

La expansión incluirá también 16 nuevos mapas multijugador, 20 nuevas armas, así como nuevas clases de élite. Además, los miembros de Battlefield 1 Premium Pass disfrutarán de dos semanas de acceso anticipado a cada una de las expansiones, 14 battlepacks superiores, acceso prioritario a servidores y mucho más. A continuación, desglosamos el contenido de cada una de las expansiones.

Battlefield 1 They Shall Not Pass

Forma parte de uno de los ejércitos más fieros de la Primera Guerra Mundial: el francés. Únete a la contienda de Verdun, desciende a las entrañas del Fuerte de Vaux donde se librarán duras batallas y toma partido en el mayor asalto con tanques de la guerra junto a la ribera del río Aisne.

Battlefield 1 In the Name of the Tsar

Salta al mayor frente de batalla de la Primera Guerra Mundial junto al ejército ruso. Cabalga junto a los legendarios húsares en Galitzia durante la ofensiva de Brusilov. Toma parte de las escaramuzas del asalto a Albión en un archipiélago congelado y lucha en acantilados cubiertos de nieve en el Paso Lupkow.

Battlefield 1 Turning Tides

Participa en el gran combate naval de la Gran Guerra. Embárcate en el nuevo destructor en enfrentamientos navales y domina la aeronave de clase costera en un enfrentamiento por tierra, mar y aire. Forma parte del temerario ataque sobre Zeebrugge y asalta las playas en los primeros días de la ofensiva de Galípoli.

Battlefield 1 Apocalypse

Da un paso más allá en las batallas más infames de la 1ª G.M. Conquista el terreno con brutales herramientas y armas únicas, fruto de la desesperación y el estancamiento. En este descenso a los infiernos verás más cerca que nunca todo el horror de la Gran Guerra. Prepárate para el Apocalipsis.