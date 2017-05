Ubisoft anuncia novedades para la segunda temporada de 'For Honor'

Ubisoft ha revelado importantes detalles de Shadow and Might, la temporada dos de For Honor, que se lanzará simultáneamente en todas las plataformas a partir del próximo día 16. El nuevo contenido incluye dos héroes adicionales, dos nuevos mapas, nuevos objetos personalizables y actualizaciones en la jugabilidad. Eso sí, tanto los mapas como las actualizaciones serán gratuitas para todos los jugadores cuando comience la temporada.

Los nuevos héroes, Shinobi y Centurión, estarán disponibles inmediatamente y de forma gratuita el día 16 para quienes tengan el season pass, mientras que los demás jugadores podrán desbloquearlos usando el Acero del que dispongan en el juego a partir del día 23.

Así, dos nuevos héroes entran en el campo de batalla para unirse a los integrantes de las facciones.

Shinobi (Samurái asesino). Los Shinobi son guerreros silenciosos capaces de moverse con la misma elegancia que un bailarín y de matar con precisión absoluta, gracias a una vida entera dedicada al entrenamiento y la disciplina. Usan la tradicional Kusarigama japonesa.

Centurión (Caballero híbrido). Para el Centurión el campo de batalla es como un tablero de ajedrez. Armados con su conocida y fiable Gladio, los centuriones son capaces de atravesar las líneas defensivas enemigas en el combate cuerpo a cuerpo.

Los dos nuevos mapas, La Forja y el Jardín del Templo, se añadirán a la colección de campos de batalla multijugador disponibles. Además, la temporada presenta un nuevo nivel de equipamiento (nivel Épico), que aumentará la puntuación máxima del equipamiento del jugador, junto con una mejora generalizada de todo el sistema de estadísticas de equipamientos.

Coincidiendo con el final de la temporada uno, se publicó una nueva actualización del título (actualización 1.06) en Windows PC con el objetivo de mejorar la estabilidad de la red, y con la que también se presentaron nuevos cambios en la jugabilidad y en el equilibrio de fuerzas de los héroes. Está previsto que la actualización esté pronto disponible para consolas.