'Yakuza Kiwami 2' confirma fecha y ediciones de lanzamiento

SEGA ha confirmado oficialmente que Yakuza Kiwami 2 se lanzará en tierras occidentales el 28 de agosto de 2018 para PlayStation 4. Se trata de una nueva versión de la segunda entrega de la serie Yakuza, que se lanzaba en Japón el 7 de diciembre. La recreación del original Yakuza 2 ha sido completamente reconstruido con Dragon Engine, el mismo motor utilizado en el desarrollo de Yakuza 6: The Song of Life, que permite gráficos de alto nivel con transiciones perfectas entre batallas y al entrar o salir de edificios. Todas las escenas y las principales líneas de audio han sido regrabadas para mantenerse tan fieles al original como sea posible.

Kiryu no ha permitido que su tiempo fuera disminuya sus habilidades en combate o en el ocio, pues realizará variedad de acciones y podrá probar nuevos minijuegos como el Golf Bingo, el arcade original Virtual On, el regreso del célebre Cabaret de Yakuza 0, el remozado Creador de clanes de Majima e, incluso, los infames aseos de SEGA.

Esta vez, Kiryu no es el único que corre el espectáculo: los fanáticos del Mad Dog of Shimano no querrán perderse la nueva campaña de Majima, que presenta al protagonista como un personaje jugable, completo con su confiable puñal, y arroja luz sobre su viaje personal desde el final de Yakuza Kiwami hasta Yakuza Kiwami 2. En cuanto a la localización, el equipo de SEGA asegura que han revisado el guion a fondo y se han hecho todos los esfuerzos posibles para garantizar que sea la representación más fiel del japonés original.

El juego se lanzará en tiendas el próximo 28 de agosto, pero aquellos que lo reserven con antelación o decidan optar por la primera tirada de unidades, tendrán a su disposición una edición SteelBook protagonizada por Kiryu y su fiero rival, el Dragón de Kansai, Ryuji Goda.