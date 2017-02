"Nuestro camino es hacer algo que no hagan los otros"

-¿A qué tipo de público esperan llegar con la Switch?-Evidentemente tenemos un público muy fiel, pero pensamos también en un público gamer que aunque tenga una PS4 o una Xbox One tiene ante sí una consola que le da un beneficio que la suya no puede, que es seguir con su partida en cualquier parte. Incluso montar su partida y que varias personas interactúen con la misma consola fuera de tu casa.

-¿Qué capacidad de atracción creen que tendrá el hecho de poder tener un único dispositivo? Seguramente gran parte de su público objetivo ya tenga una consola. ¿Qué les convencerá?-Partimos de que la gente que ya tenga una consola de última generación en su casa no va a cambiarla, no nos planteamos eso, pero hay dos factores que pueden hacerla atractiva también para ellos: hace algo que no hacen las otras (llevarte la partida fuera de casa) y que esas personas no tienen acceso a todas nuestras IPs y a todos nuestros juegos, algo que es muy bueno te guste o no te guste Nintendo.

-Entonces, ¿qué impacto esperan en el mercado?-Switch es el lanzamiento de Nintendo más ambicioso de su historia. La preventa está funcionando estupendamente. No somos de dar datos antes de que se produzca la venta de verdad y somos cautos, pero es el lanzamiento de hardware más ambicioso de Nintendo en los últimos 20 años. ¿Qué cuota tendrá? Hay que darle un plazo, pero Nintendo no lanza para ser la segunda del mercado, siempre para ser líder. Wii y con DS fueron líderes en su segmento, doméstico y portátil, y en la generación PS4 y 3DS en uno hemos sido líderes de forma abrumadora, en torno al 85-90%, y en el doméstico segundos. Con Switch no salimos a ser segundos.

-¿Esperan algún tipo de reacción de la competencia?-Somos poco de mirar lo que hacen los demás. Creemos que siempre reaccionan pero aunque nos preocupa mucho, hay que reconocerlo, no podemos estar mirándonos en las demás compañías. Hay que tener en cuenta el tamaño de Nintendo y el tamaño de su competencia: Somos una compañía de 3.500 empleados en todo el mundo y no podemos estar reaccionando ante lo que hagan monstruos de 200.000 empleados y una facturación brutal. Tenemos bien claro que nuestro camino es la innovación, hacer algo que no hagan los otros dos y mantenernos fieles a nosotros mismos. Si quisiéramos competir y reaccionar a los demás, con los recursos que tienen, perderíamos seguro siempre.