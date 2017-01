Ya disponible en España la nueva Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV, el streamer de medios de plataforma abierta basado en la última tecnología de computación visual, ya está disponible y preparado para ofrecer en streaming juegos e inteligencia artificial. El dispositivo llega con un nuevo diseño (un 40% más pequeño) y ahora incluye tanto un mando a distancia como con un controlador de juego totalmente rediseñado.

El nuevo Shield TV ofrece mejor experiencia visual con soporte para 4K HDR y un catálogo de medios más grande y variado, incluyendo Netflix, YouTube y Google Play Movies. La aplicación estrella de YouTube para televisión también estará disponible en los próximos meses, ofreciendo experiencias en 360 grados.

Por otro lado, su colección de juegos se ha ampliado a miles de títulos, sumando además la próxima incorporación del catálogo de Ubisoft, incluyendo The Division, FarCry Primal, Watch Dogs 2, Assassin's Creed Syndicate, For Honor y otros. Los próximos lanzamientos de Ubisoft también estarán disponibles para Shield TV y serán publicados a la par que su versión para PC. El listado se amplía con juegos de otras compañías como Tomb Raider, Shadowgun Legends y The Witness. Este último ya disponible en Google PlayStore.

En los próximos meses, la plataforma se ampliará con una serie de capacidades de IA como la primera integración manos libres de Google Assistant en TV. Google ha optimizado la experiencia del asistente en la televisión, ya que, al disponer de una pantalla más grande, puede mostrar respuestas visuales además de notificaciones por audio. También está prevista la integración de la tecnología SmartThings Hub, que convierte instantáneamente a Shield en un centro domótico inteligente que puede conectarse a cientos de dispositivos domésticos.