Los 'e-sports' se afianzan en España

Cuenta Paul Hewson, más conocido como Bono del popular grupo musical U2, que en sus primeros conciertos sacaban a la gente a cantar, cual karaoke, para animar al público. Años después llenaban estadios a precios astronómicos. Algo parecido ha pasado con Gamergy, celebrado entre los pasados días 16 y 18 en la Feria de Muestras de Madrid, el evento español de e-sports que tuvo unos comienzos humildes y que, actualmente, se ha convertido en el mayor espectáculo de deportes electrónicos en España. El acontecimiento se ha hecho cada año más grande desde su creación: desde un torneo para unos pocos equipos, hasta dar cabida a más de 2.000 jugadores de e-sports en sólo tres días. Desde torneos con unos pocos juegos a decenas de competiciones oficiales, incluidos juegos para móviles, de máquinas recreativas y videojuegos clásicos.

En los pasillos de Gamergy no verá público despistado, mirones o gente curioseando. Los usuarios que puede encontrar por el evento vienen a ganar, a ganar o a disfrutar de los ganadores; son competidores, lo llevan en la sangre. Pueden pelear en Hearthstone, el célebre juego de cartas de Blizzard; con Clash Royale, el videojuego para móviles al que posiblemente esté jugando su hijo en su habitación mientras usted ve la televisión, o competir en títulos de disparos como Call of Duty o CS:GO. Pero aquí la estrella, sin duda, es League of Legends, el juego de Riot que mueve millones de usuarios y cientos de millones de euros al año en competiciones, promociones y compras de objetos en el juego. A League of Legends se le dedicó la mayor Arena de juego instalada en Gamergy hasta la fecha, con más de 2.300 localidades y sistema multipantalla. El montaje estaba tan cuidado que se confundía fácilmente con un espectáculo americano por su puesta en escena.Diez clubes, con sus correspondientes equipos, se jugaron ser los mejores de España de Call of Duty: Infinite Warfare, League of Legens y Counter-Strike: Global Offensive. El premio, decenas de miles de euros a repartir, y mucho más en contratos de publicidad con marcas orientadas al público joven y empresas de telefonía e internet. Es sólo el comienzo.

El evento ha crecido exponencialmente en 2015 y 2016. Desde los cientos de asociados que visitaban su web para participar, hasta el casi millón de jugadores que actualmente visitan su portal para mostrar sus habilidades en su juego favorito. Actualmente hablar de Gamergy es hablar de la LVP, la Liga de Videojuegos Profesional, una competición que todo el año se juega a través de Internet, pero que cada seis meses se torna puro espectáculo y se juega de forma presencial.

Alrededor de la Final Cup, el plato fuerte de la cita, competían los diez mejores clubes de e-sports de España (lo que puede asimilarse a la Primera División del fútbol). Pero no sólo hay deporte profesional en el evento; Gamergy ha creado un ecosistema de competiciones adicionales para llegar a todo tipo de público: desde el novicio que quiere competir con otros jugadores en La Marathon hasta el torneo más serio en el que los jugadores aspiran a convertirse en profesionales jugando entre ellos en el Gran Open. Aquellos que sólo quisieron probar sus habilidades con un jugador profesional pudieron hacerlo en la zona Beat the Pro. Y si lo suyo son los juegos para móviles, podía conocer su nivel en una zona con más de 60 dispositivos y varios títulos.

La última edición de Gamergy ha terminado superando los 35.000 visitantes, pero hasta medio millón de seguidores han estado pendientes de las partidas en Internet y Twitch.tv. Como consecuencia, esta última edición ha resultado más grande, más espectacular y mucho más mediática que nunca. Esto es sólo el comienzo, por el momento llenan Arenas de juego con miles de personas. Muy pronto, llenarán estadios. El espectáculo de los e-sports sólo acaba de comenzar.