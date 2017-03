El multijugador de 'Uncharted 4' recibe una importante actualización

Naughty Dog ha anunciado los detalles del próximo paquete de contenido para la vertiente multijugador de Uncharted 4: El desenlace del ladrón, que, entre otras características, incluye un nuevo modo permanente de juego: Rey de la montaña.

A medida que se aproxima el primer aniversario del juego, la desarrolladora tiene previsto seguir lanzando nuevo contenido para el multijugador, comenzando por el paquete de este viernes viernes, que incluye un nuevo modo, armas, ítems y más. Se añade un nuevo modo de juego permanente: King of the Hill (Rey de la montaña). Consiste en que dos equipos lucharán por el control de puntos de captura rotativos para alcanzar el límite de puntuación. Aunque el modo ofrece una interesante variable: después de haber alcanzado el límite de puntuación, el equipo perdedor tendrá una última oportunidad de remontar, lo que se denomina la Montaña de la victoria. El equipo líder deberá capturar esta montaña para ganar, pero si el equipo perdedor lo consigue antes, tendrán una segunda oportunidad para dar la vuelta a la situación.

Junto con Rey de la montaña, también se ha añadido una selección de nuevos artículos y tres nuevas armas: INSAS, pistolas Type-95, así como una pistola con mirilla de competición. Los fans de The Last of Us reconocerán los skins de personaje Salvaje espacial, inspirados en los cómics que aparecen en el juego posapocalíptico.

Todo el contenido DLC para el multijugador de Uncharted 4 está disponible sin coste adicional, simplemente con la actualización del juego.