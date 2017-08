Aniversario a ritmo de conga

Corazón cubano y mente norteamericana. Esa es la dicotomía que ha marcado la vida y la carrera musical de Gloria Estefan, que este viernes 1 de septiembre llega a los 60 años como una de las artistas latinas más conocidas y reconocidas en Estados Unidos y en el mundo hispano.

Junto a su marido, el productor Emilio Estefan, lanzó al mundo los ritmos y el sonido de Miami, canciones pegadizas de compases latinos y letras en inglés y en español, y con sus discos en solitario se convirtió en una de las grandes divas de la canción.

Gloria Estefan tiene más de medio centenar de premios en su haber -entre ellos tres Grammy y cuatro Grammy latinos- una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y más de cien millones de discos vendidos en todo el mundo. "Ha influido en la música anglo con sus ritmos de Miami. El talento de Gloria ha enriquecido la cultura de Estados Unidos", dijo de ella el presidente del Kennedy Center, David M. Rubenstein, al anunciar que este año será una de las galardonadas por el prestigioso centro cultural de Washington.

Al contrario que otros premiados, no pensaba boicotear en diciembre la ceremonia si iba el presidente Donald Trump. Y no porque esté de acuerdo con él, sino porque quería dejarle claro lo que piensa. Pero Trump, finalmente, no asistirá. Partidaria de Hillary Clinton, Estefan fue una de las voces de Todos somos mexicanos, el tema producido por su marido en 2015 en protesta al lanzamiento de la candidatura de Trump con ataques a los mexicanos.

Nacida en La Habana en 1957, Gloria María Milagrosa Fajardo García salió de Cuba cuando tenía algo menos de dos años. Su padre era guardaespaldas de la mujer de Fulgencio Batista, a quien derrocaron Fidel Castro y el Che Guevara, y luego tomó parte en la fracasada invasión de Bahía de Cochinos. Dice que conserva vagos recuerdos de cuando él la llevaba al parque y de la música de una isla en la que el castrismo la ha denostado por sus críticas lanzadas desde Miami. Su canción Mi Tierra es uno de los himnos del exilio cubano.

Durante años, ella y su marido fueron voces poderosas del anticastrismo de la ciudad de Florida. Luego recibieron también críticas desde él cuando suavizaron algo sus posiciones, influidos por el acercamiento a Cuba de Barack Obama. "Me encantaría cantar en una Cuba libre", dijo la cantante el día en el que el presidente demócrata, en una ceremonia en la Casa Blanca en 2015, colgó de su cuello y del de su marido la Medalla de la Libertad, el máximo reconocimiento civil de Estados Unidos.

"A algunos les preocupaba que fueran demasiado estadounidenses para ser latinos y demasiado latinos para ser estadounidenses. Y luego resultó que lo único que quería hacer todo el mundo era bailar y hacer la conga", manifestó el entonces mandatario, refiriéndose a uno de los mayores éxitos que ha cantado Gloria. Conga, que sigue escuchándose en las discotecas estadounidenses, no nació en Miami, sino en Holanda.

Ella y su marido -con el que inició su relación amorosa cuando él aún tocaba el acordeón y ambos formaban parte de Miami Sounds Machine- habían actuado en un local del país europeo. Ofrecieron bises sin parar y, acabado el repertorio pero no la demanda del público, se les ocurrió empezar con esos bailes afrocubanos. Fue tal el éxito que, a las tres de la mañana, la cantante le dijo a su marido que tenían que componer una conga explicando lo que es al ritmo de música bailable estadounidense. Y en el viaje de Holanda a Londres la escribieron.

La carrera musical de Estefan comenzó cuando tenía 17 años, animada por su madre -que murió el pasado mes de junio-, que la había empujado a cantar en fiestas y en la iglesia cuando aún era una niña tímida. Los años 80 -tras su boda en 1978- fueron los de la Miami Sound Machine y a finales de esa década sacó su primer disco en solitario: Cuts Both Ways. Tenía ya a su hijo mayor y su carrera individual comenzaba a ser un éxito cuando en 1990 sufrió un accidente que pudo dejarle graves secuelas.

Un camión chocó contra el autobús en el que ella y sus músicos descansaban en medio de una alerta de nieve en un arcén de carretera en Pennsilvania y le rompió dos cervicales. Se repuso tras muchas operaciones, tuvo a su segunda hija y alcanzó el estrellato. La fortuna que acumula junto a su marido es un secreto, pero es eso, una fortuna. Al margen del negocio de la música, poseen hoteles en Miami y Costa D'Este, restaurantes, y son dueños minoritarios de los Miami Dolphins. A sus 60 años, Gloria Estefan es también el ejemplo del sueño americano.