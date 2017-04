Bustamante se refugia en el trabajo y vuelve a las redes

David Bustamante no quiere seguir siendo el centro de atención por su distanciamiento con Paula Echevarría y ha decidido pasar página volcándose en el trabajo. El cantante ha regresado a Instagram, una red social en la que solía ser muy activo pero en la que no publicaba nada desde que el rumor de su separación salió a la luz a principios de mes. El cantante ha publicado una foto junto a su amigo Manuel Martos y un representante de Universal Music, en la que avisa que se está volcando en el trabajo y que pronto saldrán a la luz nuevos temas. La reacción de sus seguidores no se ha hecho esperar ya que la foto ha superado los 30.000 'me gusta', entre los que se encuentra también el de Paula Echevarría.