'Busteche', otro binomio perfecto que se rompe

Si Hollywood ideó el término Brangelina para definir la unión perfecta entre BradPitt y Angelina Jolie, los españoles podríamos haber patentado el de Busteche para hablar de ellos. David Bustamante y Paula Echevarría han sido los Brangelina españoles, siempre tan enamorados y tan pendientes el uno del otro. Desde su boda de cuento de hadas, celebrada en la basílica de Covadonga en julio de 2006, la pareja ha sido una de las más sólidas del panorama nacional.

Pero, la maldición de la pareja perfecta se ha vuelto a manifestar y, después de cargarse a los Brangelina parece que ha hecho una parada en España para hacer lo propio con los Busteche.

Hace pocos días este periódico alertó de que la relación entre el cantante y la actriz de Velvet estaba atravesando por una de sus peores crisis y, según confirmó este lunes El Programa de Ana Rosa tras contrastarlo con el entorno de la pareja, David y Paula llevan varios meses haciendo vidas separadas y la ruptura es un hecho para sus seres queridos, incluyendo entre estos a la pequeña Daniela, la única hija que han tenido en común tras diez sólidos años de matrimonio. Tanto uno como otro se ha refugiado en el trabajo y en sus respectivas familias.Así, David acaba de hacer una parada en su gira y se encuentra provisionalmente en la casa que sus padres tienen enAsturias, mientras que Paula, que ha pasado unos días en Nueva York por motivos de trabajo, se mantiene junto a su hija en la casa de la pareja. La actriz fue vista este lunes en compañía de su madre realizando unas compras en un centro comercial cercano a su domicilio y, pese a la insistencia de los periodistas que aguardaban su llegada, no desmintió la ruptura y se limitó a dar una sonrisa por respuesta. "Vaya la que me va a caer... me parece que vamos a ser todos súper amiguitos", dijo cuando pasadas unas horas volvió a ver a los paparazzis esperándola para obtener su primeras palabras sobre la que sin duda se va a convertir una de las separaciones más mediáticas del año.

Las redes sociales fueron las primeras que pusieron sobre la pista del distanciamiento de la pareja, aunque el pasado San Valentín Paula quisiera justificar que este año no se intercambiara mensajes cariñosos con su pareja asegurando que habían decidido mantener su vida privada al margen de las redes. "Estoy perdiendo las ganas de compartir ciertas cosas en Instagram... al final, cuanto menos cuentes, mejor", decía una discreta Echevarría.

Pero el hecho de que en momentos tan significativos como el día del padre o el cumpleaños del cantante (ambos en las últimas dos semanas) pasaran sin pena ni gloria en las redes de la actriz volvió a disparar las alarmas. Y lo cierto es que esta vez el rumor de crisis estaba más que justificado porque tanto en las cuentas de él como en las de ella, para encontrar un posado de ambos juntos (a los que tenían más que acostumbrados a sus seguidores) hay que retroceder hasta las pasadas Navidades, cuando realizaron un viaje en familia a Tenerife. La foto que colgó ella justo antes de fin de año, en la que ambos posaban dándose un beso, da ahora que pensar por el comentario que la acompañaba: "Mi propósito para el año nuevo, que cada día de nuestra vida sea como el de hoy". Pero, por lo que parece, el propósito de enmienda de Paula ha caído en saco roto.

Parece que en los próximos días la pareja realizará un comunicado conjunto para confirmar lo que ya todo el mundo da por hecho (y que Paula, pese a haber sido perseguida por los medios, no ha desmentido).