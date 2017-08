Le Caprice, el restaurante favorito de la princesa

Cuando a Lady Di le preguntaban por su restaurante favorito lo tenía claro: Le Caprice, un local de moda de mediados de los 80 con una situación privilegiada, a pocos metros de la milla de oro londinense y sólo a unos pasos del Ritz. Todavía hoy sigue siendo uno de los restaurantes con más fama de la capital británica, aunque su carta no ofrezca la cocina minimalista que abunda en los locales de moda. La época dorada de El Caprice fue la de mediados de los 80, después del cambio de imagen que le dieron Corbin y King, sus penúltimos propietarios. Entonces era lugar obligado no sólo para la realeza sino también para cantantes como Mick Jagger o actrices como Liz Taylor. En 2005 experimentó su última reforma y, aunque su exterior sigue siendo igual de sencillo que siempre, su interior aún tiene ese punto nostálgico que recuerda sus años dorados. La comida que se sirve en el local es europea, eso sí, preparen la cartera porque no está al alcance de todos.