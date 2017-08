'Despacito' supera el récord de 'La Macarena' en EEUU

"Despacito", el tema de Luis Fonsi con la participación de Daddy Yankee, se mantuvo en la primera posición en la lista Hot 100 de Billboard por decimoquinta semana consecutiva y superó así el récord que el dúo español Los Del Río estableció en 1996 con "La Macarena".

La canción coescrita por Fonsi y la panameña Erika Ender se sitúa a una semana de igualar el registro de "One Sweet Day", de los estadounidenses Mariah Carey y Boyz II Men, que en 1995 y 1996 dominaron en esa posición durante 16 semanas consecutivas.

De lograrlo, "Despacito" igualaría este récord histórico de mantenerse en el primer lugar durante 16 semanas consecutivas de la principal lista de la denominada "biblia de la música".

"Despacito" además es el sencillo que más tiempo ha estado en el tope de Hot 100 en este siglo y ya superó a éxitos de la talla de "I will always love you", de la fallecida baladista Whitney Houston en 1992, "I'll make love to you", de Boys II Men, en 1994, y "Candle in the wind", el tributo a Marilyn Monroe de Elton John, en 1997.

La popularidad de la canción más reproducida en "streaming" de todos los tiempos va más allá y alcanzó los primeros lugares en las listas de Finlandia, Malasia, México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia y Suecia.

A su vez, en un plazo de seis meses el vídeo de "Despacito" alcanzó los 2.500 millones de vistas en Youtube, convirtiéndose en el segundo más rápido en alcanzar ese hito en el sitio.

Hasta el momento, el vídeo ha superado los 3.350 millones de reproducciones, el más visto en la historia de esa plataforma, un récord que "Gangnam Style", de PSY, sostuvo durante varios años, hasta ser destronado por Wiz Khalifa y Charlie Puth con el vídeo de "See You Again" y luego por "Despacito".

El éxito de "Despacito" se refleja además en su liderazgo en las listas de Billboard de venta y reproducción digital en sus categorías generales.