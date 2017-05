España actuará este sábado en 16° lugar en Eurovisión

La recta final de la gala final de Eurovisión de este sabado se presenta intensa con dos grandes favoritas que se sucederán en el escenario del centro internacional de Kiev. Suecia, con Robin Bentgsson y I can't go on, y Bulgaria, con el bieber Kristen Kostov son dos de las firmes candidatas a la victoria en intervendrán en los puestos 24 y 25, cerrando Francia.

La producción ejecutiva de la UER ha trazado una gala de actuaciones de nuevo muy compensada y con momento tos estelares, como ese pulso sueco-búlgaro. Portugal, la gran esperada con la balada lacónica de Salvador Sobral actúa casi en el meridiano, la undécima, formando pareja con Dinamarca, y ante cedidas por la favorita en las casas de apuestas, Italia con Francesco Gabbani y Occidentali's karma, ¿Y dónde va España? En la indiferencia. Manel Navarro aparecerá el 16°, entre Grecia y Noruega, el momento de flojera para la audiencia. No pintan bien las previsiones de Do it for your lover.

El orden de la gala de Kiev planeado por la UER es el siguiente:

1. Israel

2. Polonia3. Bielorrusia

4. Austria

5. Armenia

6. Países Bajos

7. Moldavia

8. Hungría

9. Italia

10. Dinamarca

11. Portugal12. Azerbaiyán

13. Croacia

14. Australia

15. Grecia

16. ESPAÑA

17. Noruega

18. Reino Unido

19. Chipre

20. Rumanía

21. Alemania

22. Ucrania

23. Bélgica

24. Suecia

25. Bulgaria

26. Francia