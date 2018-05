España actuará en segundo puesto en Eurovisión 2018

No habrá que esperar mucho para ver a Alfred y Amaia sobre el escenario del Altice Arena lisboeta. La producción ejecutiva del festival ha decidido que la pareja española actúe en segunda posición: un puesto poco propicio porque aparecen en un momento aún frío del programa y queda en el olvido tras otras 24 canciones en el momento del televoto. Sin embargo, la chipriota Eleni Foureira, antepenúltima en actuar con Fuego, aviva sus posibilidades de victoria al ser penúltima en actuar.

La gala ya no se rige en el orden de actuación por el sorteo puro sino que la organización examina qué orden es el más efectivo para que no decaiga el ritmo. La balada española, el tema más romántico de la noche, aparecerá entre el lúgubre tema de Ucrania y una de las revelaciones, otro tema animado, el de Eslovenia. El sorteo sí envió a España a la primera parte de la gala. Y fue la propia Amaia la que dijo "mierda" al descubrir que les tocaría actuar entre los primeros. El festival arranca a las nueve de la noche y tras el prólogo de rigor la canción española aparecería sobre las nueve y cuarto.

En el puesto 22, actúa otra de las grandes favoritas, la israelí Netta, con Toy, primer puesto para las casas de apuestas hasta los ensayos y que ha perdido bazas. La recta final será sobre las once de la noche.El primer momento animado de la gala vendrá con la aparición de Noruega y Alexander Rybak, otro de los grandes favoritos, el séptimo en cantar con un tema pop desenfadado That’s How You Write A Song, entre la lírica de Estonia, Elina Nechayeva y la anfitriona, la sentida Cláudia Pascola con O jardim.

Este es el orden de participación de este sábado.

1. Ucrania: Under The Ladder, MELOVIN

2. España: Tu canción, Amaia Romero y Alfred García

3. Eslovenia: Hvala, ne, Lea Sirk

4. Lituania: When We’re Old, Ieva Zasimauskaitė

5. Austria: Nobody But You, Cesár Sampson

6. Estonia: La Forza, Elina Nechayeva

7. Noruega: That’s How You Write A Song, Alexander Rybak

8. Portugal: O jardim, Cláudia Pascoal

9. Reino Unido: Storm, SuRie

10. Serbia: Nova Deca, Sanja Ilić Balkanika

11. Alemania: You Let Me Walk Alone, Michael Schulte

12. Albania: Mall, Eugent Bushpepa

13. Francia: Mercy, Madame Monsieur

14. Republica Checa: Lie To Me, Mikolas Josef

15. Dinamarca: Higher Ground, Rasmussen

16. Australia: We Got Love, Jessica Mauboy

17. Finlandia: Monsters, Saara Aalto

18. Bulgaria: Bones, EQUINOX

19. Moldavia: My Lucky Day, DoReDos

20. Suecia: Dance You Off, Benjamin Ingrosso

21. Hungría: Viszlát Nyár, AWS

22. Israel: TOY, Netta

23. Países Bajos: Outlaw In ‘Em, Waylon

24. Irlanda: Together, Ryan O’Shaughnessy

25. Chipre: Fuego, Eleni Foureira

26. Italia: Non mi avete fatto niente, Erma Meta y Fabrizio Moro