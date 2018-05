"Formamos aquí un equipo compacto"

En 2016 regresó a Madrid tras cuatro años al frente del centro territorial de Andalucía de TVE, donde anteriormente también había conducido el informativo de la comunidad autónoma. El sevillano Jerónimo Fernández Pachón conduce los Telediarios matinales desde esta temporada junto a Ana Ibáñez, tras pasar de nuevo por el canal 24 Horas donde llevó las informaciones de noche. Hoy y mañana, por cierto, releva a Sergio Martín, por descanso, en Los desayunos de TVE. Jerónimo tiene 43 años y lleva dos decenios ante las cámaras relatando la actualidad.

-Usted está acostumbrado a dirigirse a los espectadores "a deshoras" ¿se termina acostumbrando a esos horarios?

-Hace diez años, en mi primera etapa en Madrid, hacía las noches completas y hasta el pasado verano terminaba a las cuatro de la madrugada que es precisamente la hora a la que estamos en marcha en Torrespaña para el matinal. A todo se acostumbra uno... En 2008 era el editor adjunto del Telediario matinal, estuve en los fines de semana, y tras regresar de Sevilla vuelvo al amanecer.

-Van de 6.30 a 8.30. Ustedes trabajan de enlace cuando el resto dormimos para hacernos de despertador.

-Elaboramos un resumen de la actualidad y una agenda de lo previsto del día. A la una de la madrugada editores y redactores están rehaciendo las piezas y durante la madrugada el bloque de internacional está atendiendo a lo que sucede en el anochecer de América y el despertar de Asia. Nos llegan las crónicas de Mavi Doñate y las noticias de Estados Unidos de Almudena Ariza y Carlos Fresnadillo. A esta hora la información del tiempo es muy importante y ahí tenemos a Silvia Laplana y en los deportes, a Angel Pons.-¿Hay que tener un ánimo especial para arrancar con fuerza de madrugada?

-Mi compañera Ana Ibáñez es ejemplo de esa vitalidad, como el resto del equipo. Los que nos mantiene con fuerza son los propios compañeros.

-Ustedes trabajan en la 'intimidad', nada que ver con el jaleo del resto del día en Torrespaña.-Formamos aquí un grupo muy compacto. A partir de las 6 de la mañana es cuando empiezan a llegar los editores del canal 24 Horas y se reanuda el ritmo a todo gas. Nosotros somos un equipo pequeñito: siete redactores, un editor y dos adjuntos. En el equipo técnico se suma uno de producción y cuatro de realización y a las 6 de la mañana ya se van incorporando sonido, cámaras.

-Su informativo ha cumplido 32 años en antena y son líderes en esta franja.

-Este informativo funciona muy bien. No me imaginaba la fuerza que tiene porque tiene mucho más público del que me imaginaba. Es el informativo que suele estar en las pantallas de los establecimientos a primera hora, y por aquí ha pasado casi toda la redacción. Doña Letizia comenzó en La 1 en el matinal. Tenemos sobre el 21,5% de cuota media, unos 300.000 espectadores, pero tenemos sobre millón y medio en picos a partir de las siete de la mañana. Los espectadores están un rato con nosotros, unos minutos, y ya se van a sus quehaceres.

-¿Es todo en directo?

-La esencia es hacer cuatro informativos aunque se repitan muchas informaciones, pero se está en continua actualización.

-En su caso personal ¿qué horarios debe seguir?

-Me voy a dormir a la siete de la tarde y me levanto a las dos y media de la madrugada. Llego sobre las cuatro menos cuarto a Torrespaña. Si hay algo positivo a esa hora es que no hay tráfico. Pero en casa, al despertarme, me gusta poner la radio, ver el 24 horas, ponerme al día ya que desde la tarde han pasado muchas cosas. El primer café es a las tres de la mañana, el segundo a las seis y cuando terminamos a las ocho y media nos reunimos el equipo en la cafetería para intercambiar impresiones y hacer alguna previsión para el día siguiente.

-Son horarios para ser disciplinado...

-Hay que ser disciplinado para dormir pero tiene ventajas como que tienes todo el día para hacer deporte, por ejemplo. Ahora con más luz por la tarde hay un ambientazo a las siete que dan ganas de salir a la calle, pero hay que controlarse. Bajar las persianas y marcharse a la cama.

-Si no, quedaría el recurso de la siesta al día siguiente.

-La hago para estirar el viernes por la noche y así tengo un sábado habitual. El domingo me voy a dormir tarde y compenso el lunes...

-Se pierde el prime time...

-Al despertarme me tengo que poner al día de programas que hablamos en el informativo como OT, Masterchef...

-Una noche de 'pesadilla'...

-Fue apasionante la de las últimas elecciones en Estados Unidos. Me pilló en el 24 Horas.