Guadalupe, 'La abuela de dragones', la mayor fan de 'Juego de Tronos'

“Qué satisfecha me que he quedao con que el tío se haya muerto” dice la sevillana Guadalupe Fiñana con una taza de café en la mano. Ella es La Abuela de Dragones, la fan más popular en estos momentos de la serie Juego de Tronos. Su nieta, Paula Díaz, quiso grabar a su abuela con las reacciones al último episodio de la séptima temporada y su desparpajo ha dado la vuelta al mundo por su sinceridad y entusiasmo en el visionado de una ficción que no suele ser del gusto de los espectadores de su generación.

Guadalupe en su fenómeno de las redes y algunas de sus definiciones como la de Kalesi como “la madre de los dragones que le gusta el bacalao tostado” ha hecho reír a cientos de miles de internautas que han visto el vídeo. “Estos son los muertos”, se sorprende con gritos ante los Caminantes Blancos. “La que se va a liar”, exclama.

La anciana sevillana protesta por que la serie no regresará hasta 2018, por lo que lamenta: “en dos años me he muerto yo... y ahora me muero yo con el intríngulis y yo allí pensando”. Guadalupe, con toda la gracia, protesta: “esto pongo yo una demanda, pero ya”.