Mamá a los 50: Janet Jackson dio a luz al pequeño Elissa

La estrella del pop Janet Jackson dio a luz al pequeño Elissa Al Mana en un parto "sin complicaciones", según confirmó su portavoz a dpa.

"Janet Jackson y su marido, Wissam Al Mana, están muy felices de poder dar la bienvenida al mundo a su hijo Elissa Al Mana", dijo la portavoz de la cantante estadounidense en la madrugada de este miércoles, sin mencionar dónde ni cuándo nació el bebé.

Después de meses de rumores, Jackson confirmó su avanzado embarazo en octubre pasado en la revista People, que publicó una foto de la sonriente artista vestida de blanco y mostrando su ya contundente barriga.

En abril, la hermana del fallecido rey del pop Michael Jackson había modificado parte de su gira mundial argumentando motivos de "planificación familiar". "Debo tomarme las cosas con calma por recomendación de los médicos", dijo en aquel entonces en un videomensaje por Twitter.

Janet Jackson está casada en terceras nupcias desde 2012 con el empresario Wissam Al Mana, de 42 años. Hasta ahora no había tenido hijos. En 2009, tras separarse del productor y rapero Jermaine Dupri, ya manifestó su deseo de ser madre.

"Seguramente adopte", declaró entonces en una entrevista la autora de hits como Rhythm Nation o Together Again. "Creo que si realmente he de tener hijos, si ese es el plan de Dios para mí, sucederá", añadió.

En octubre de 2015 la cantante lanzó su último álbum de estudio hasta la fecha, Unbreakable, el undécimo de su carrera y el primero desde Discipline (2008). Con él llegó a los primeros puestos de las listas de éxitos norteamericanas y emprendió la gira que en 2016 acabaría siendo parcialmente aplazada debido al embarazo.

Janet Jackson no es la primera famosa que se aventura a tener hijos pasados los 40. Entre otras, la actriz Susan Sarandon dio a luz a Eva Amurri con 39 años, pero después, tras iniciar su relación con Tim Robbins, tuvo dos hijos más: Jack Henry y Miles Robbins, a los 43 y a los 46 años.

También Halle Berry fue mamá después de los 40: su hija mayor, Nahla Ariela Aubry, nació cuando la ganadora del Oscar por Monster's Ball tenía 42 años y, cinco años más tarde, tras iniciar su relación con Olivier Martínez, dio a luz a Maceo Robert Martínez.

Además, la cantante italiana Giana Nannini saltó a los titulares en 2010 cuando, a sus 54 años, fue madre por primera vez. Su hija Penelope "vino al mundo con el pelo a lo rockero, igual que la madre", dijo entonces el ginecólogo Enrico Semprini.