Morrissey cuestiona las denuncias de acoso sexual en el cine y la música

El cantante británico Steven Patrick Morrissey puso en cuestionamiento la ola de denuncias de acoso sexual que recientemente sacudió a la industria del cine cuando numerosas mujeres dijeron haber sido víctimas del productor de Hollywood Harvey Weinstein.

"Saben exactamente cómo es y siguen el juego", opinó Morrissey sobre las supuestas víctimas en este tipo de casos en una entrevista publicada hoy por la revista alemana Der Spiegel.

Según él, aquellas personas que "siguen el juego" luego se sienten "avergonzadas" por haberlo hecho y por eso terminan presentando luego una denuncia, diciendo "me atacaron, me tomaron por sorpresa, fui arrastrada a la habitación", cuando no necesariamente fue así.

De hecho, si el encuentro o la situación sexual les hubiera abierto paso a una gran carrera, es decir, si hubieran podido sacar provecho de aquello, no harían ninguna acusación, opinó el hombre de 58 años.

En medio de estas controvertidas declaraciones, Morrissey, que se hizo conocido como cantante de la banda pop The Smiths en la década del 80, aclaró que "odia" los abusos, acosos y ataques sexuales, pero consideró que muchas veces aquellas personas que se dicen víctimas en realidad no lo son. Simplemente están decepcionadas, según él.

Además, señaló que en la industria de la música ocurre lo mismo que en la del cine. "A lo largo de toda la historia de la música y el Rock 'n' Roll hubo músicos que se acostaron con sus groupies. Si repasas la historia, casi todos son culpables de haberse acostado con menores de edad. ¿Por qué no meter entonces a todos presos?", polemizó el cantante.