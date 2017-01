Rocío Crusset, lista para abrirse camino en la pasarela internacional

La modelo sevillana Rocío Crusset ha comenzado el año con la agenda repleta de actos. Uno de los primeros posados que ha realizado en 2017 la hija de Mariló Montero ha sido para Rosa Clará, que la ha elegido para presentar su nueva colección de novias. La primera vez que la joven modelo se vistió de blanco en una pasarela fue con los diseños de esta firma catalana, por eso se siente especialmente unida a la marca. “Con Rosa Clará fue la primera vez que me vestí de novia, es muy especial, muy emotivo. Además, sus vestidos me parecen piezas únicas, son maravillosos”, señala orgullosa. No obstante, la sevillana tiene claro que a sus 22 años aún es demasiado pronto para lucir uno de estos vestidos fuera de la pasarela. “Todavía no quiero pensar en boda, pero lo que tengo claro es que mi vestido será muy sencillo, quizá un poco hippie, es más mi estilo”.

Desde que rompió su noviazgo con el hijo de José Manuel Soto, con el que mantuvo una relación hasta el pasado verano, la joven ha preferido centrarse en su carrera profesional y ha intentado abrirse paso en las pasarelas internacionales. Para ello, fijó su residencia al otro lado del charco, donde comenzó a realizar estudios de moda. La sevillana tiene claro que “en este trabajo no hay nada estable” y por eso recalca que su futuro pasa por abrirse camino fuera de España. “Tengo como objetivo Nueva York y Europa e iré tanteando el terreno. La experiencia fuera de mi país mes está sirviendo para trabajar mucho y, sobre todo, para aprender de distintos equipos y eso te ayuda a adaptarte a cualquier tipo de situación”.

La nueva campaña de Rosa Clará ha sido realizada por el prestigioso fotógrafo de moda Manuel Outumuro en distintos enclaves de Barcelona, como el Paláu Robert o El Palauet. En cierto modo, los diseños de esta nueva colección comparten rasgos con Rocío Crusset, ya que están pensados para una mujer “inquieta que busca en la moda un cómplice para resaltar su personalidad”. Para ello, juega con las siluetas fluidas y con una línea más volumétrica de espíritu arquitectónico. Tanto una como otra definen “una colección esistencialista, lejos de estridencias”. Tiene además inspiración en la naturaleza con detalles como los lazos tulipán o los pétalos de organza aplicado a las prendas. También los bordados y la decoración de espaldas toman fuerza esta temporada con sofisticados motivos joya elaborados en hilo de plata y cristales.