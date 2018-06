Rosanna Zanetti quiere aumentar la familia con Bisbal "muy pronto"

Aún no tienen fecha para su boda, pero poco a poco están preparándola. La actriz y modelo Rosanna Zanetti ha confesado que cuando David Bisbal está fuera por motivos de trabajo, como ha sido el caso en los últimos días, le echa mucho de menos. "Se me ha hecho larga la minigira y dentro de poco llega a casa", contó y añadió que si puede le acompañará alguno de los recitales de su tour veraniego.

Su próximo enlace será en España precisamente cuando cumpla con sus compromisos laborales, explicó la venezolana en la inauguración de la tercera edición de Casa Corona Madrid, aunque evitó dar detalles concretos. "Tampoco lo diríamos", aseguró sobre el lugar concreto de la fiesta. "Será en privado, en familia y luego, ya en su momento, lo compartitíamos", señaló. La prometida de Bisbal fue la invistada estrella en la fiesta de apertura de Casa Corona Madrid, un paraíso urbano en el que de martes a domingo hasta el 4 de agosto se podrá desconectar de la rutina con música y actividades al aire libre.

Sobre sus proyectos profesionales comentó que le encantaría continuar su carrera como actriz en nuestro país: "No me importaría empezar por un papel pequeño pero que me llene. No quiero trabajar por trabajar". Entre sus planes de futuro también está aumentar la familia "muy pronto", y convertirla en numerosa. "Siempre lo hemos dicho, claro que sí, llegado su momento. Ya está Ella, dos, tres, cuatro, cinco... él quiere un equipo de fútbol", contó con simpatía.