Sello andaluz en la serie de artes marciales 'Into the Badlands'

La cadena AMC, en las plataformas de pago, estrena este jueves, a partir de las 22.20, la segunda temporada de la serie de acción Into The Badlands, que cuenta con el sello del cineasta sevillano Paco Cabezas en varios capítulos de esta tanda tras haber participado en otra serie, Penny Dreadful, de terror, y haber debutado en 2014 con la película Tokarev, con Nicholas Cage. Into the Badlands la protagonizan Sunny y MK (Daniel Wu y Aramis Knight), un guerrero y un joven que viajan juntos a través de una ficticia y peligrosa tierra feudal surgida de la destrucción de la actual civilización, en busca de la sabiduría. Las escenas de artes marciales hacen las delicias de los seguidores del género.

"Esta temporada es un viaje emocional brutal de Daniel", dice el director, y añade que en esta tanda también "hay un montón de personajes femeninos" con escenas de lucha "increíbles". De la televisión le encanta, dice Cabezas, la necesidad de crear con tensión por los tiempos marcados, que hacen que los "showrunner" de las series busquen directores "resolutivos" y que a la vez tengan "estilo". "Me encanta que alguien me esté diciendo 'tienes que hacerlo lo mejor que puedas, pero tienes 15 minutos'", cuenta el guionista de películas como Spanish Movie o Bon Appetit, pero más conocido por su trabajo como realizador. Una voz propia que inició con el cortometraje Carne de Neón ("que no tuvo recorrido en España pero sí gustó mucho en Estados Unidos", recuerda) que le abrió las puertas de Hollywood. Cabezas dice que sus orígenes como cineasta se encuentra en su trabajo en un videoclub. "Tengo tanta suerte de contar historias y de vivir de esto, que es un privilegio, así que para mí lo importante es cómo puedo contar esto visualmente de forma diferente", explica sobre su trabajo en Into the Badlands.