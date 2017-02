Dos de cada tres andaluces no cumplen las horas de sueño

Los andaluces, además de dormir poco, no descansamos bien y eso afecta a nuestra calidad de vida. Esta es la principal conclusión del estudio sobre los hábitos y la calidad del descanso de los españoles que acaba de presentar Conforama, la firma europea para el equipamiento y decoración del hogar. En concreto, el estudio revela que el 64,5% de los andaluces admite no dormir lo suficiente y considera que debería dormir al menos 1 hora más al día, porcentaje que equivale a más de 3,8 millones de personas . Es más, un 24,3% estima que su déficit de sueño es aún mayor, de entre en 2 y 3 horas diarias.

El informe también señala que un 22,9% de los andaluces duerme menos de 7 horas al día, la cantidad mínima generalmente recomendada para mayores de 18 años, mientras que un 2 de cada 5 andaluces descansa 8 horas o más.

Una de las principales causas para esta falta de descanso se encuentra en nuestros malos hábitos a la hora de irnos a la cama, que incluyen dar por finalizado el día ya de madrugada: casi una tercera parte de los andaluces no se acuesta, al menos, hasta la 1 de la noche. Esta poco saludable costumbre está relacionada con diversos factores, como la hora media a la que finaliza la jornada laboral -en muchos casos, después de las 18 horas-, lo que también retrasa nuestro tiempo de ocio, incluidos los horarios de televisión. No es de extrañar, por tanto, que la Sociedad Española del Sueño haya reclamado adelantar el ‘prime time’ televisivo en un informe publicado recientemente .

Pero no se trata sólo de una cuestión de horas de sueño, tal y como evidencia el estudio realizado por Conforama, sino que un 42% de los andaluces también asegura no descansar bien por las noches. Las principales causas son, por orden de importancia, un sueño irregular que se ve interrumpido varias veces durante la noche, el estrés y no dormir suficientes horas. Además, un 45,3% de los andaluces sufre dolores derivados de su postura al dormir, sobre todo de espalda y de cervicales.

“Es fundamental concienciar a la sociedad española de la importancia de descansar bien y dormir lo suficiente para disfrutar de una buena calidad de vida”, alerta el Dr. Francisco J. Segarra, especialista en medicina del sueño y coordinador de la Clínica del Sueño Estivill. “Debemos cambiar muchos de nuestros hábitos relacionados con el descanso diario que, al fin y al cabo, es una actividad que debería ocupar un tercio de nuestro día a día y de nuestra vida”, añade el Dr. Segarra.

Curiosamente, el estudio pone de manifiesto que un 79,9% de la población es consciente que dormir bien es esencial para una buena calidad de vida, pero no pone remedio. En cuanto a los factores más importantes para lograr ese buen descanso según los andaluces, la calidad del colchón en el que se duerme es el principal, seguido por la práctica de deporte y la alimentación. En cambio, los andaluces desconocen algunos de los principales beneficios para la salud relacionados con dormir bien, como que permite reducir el riesgo de sufrir ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, refuerza el sistema inmunitario e incluso ayuda a controlar y perder peso, además de funcionar como tratamiento de belleza.

A pesar de que los datos del estudio reflejan que muchos andaluces no duermen ni descansan lo suficiente, en comparación con otras CCAA, Andalucía es la región de España donde más satisfechos están con su media diaria de sueño.

Las mujeres duermen menos y descansan peor que los hombres

El sondeo realizado por Conforama también evidencia que las mujeres y los hombres no descansamos igual y son ellas quienes se llevan la peor parte. Así el número de mujeres que reconoce que debería dormir más horas es superior en un casi un 10% al de hombres. Del mismo modo, mientras que el 61% de los hombres considera que descansa bien, el porcentaje de mujeres que afirman despertarse descansadas desciende hasta el 53%. En lo referido a los motivos para no dormir bien, las interrupciones del sueño y el estrés son las razones más importantes para las mujeres, mientras que para los hombres, el estrés es la primera razón, seguido por las interrupciones. Sin embargo, la proporción de mujeres que asegura descansar bien es un 8% inferior a la de los hombres.

Otro aspecto a destacar en las diferencias del descanso entre los andaluces y las andaluzas es que ellas duermen peor en pareja según declara un 37,3%, porcentaje que desciende hasta el 27,4% en el caso de los hombres. El principal causante del trastorno del sueño de las mujeres son los ronquidos de sus parejas, mientras que lo que más molesta a los hombres es que su pareja se levante en mitad de la noche.

No invertimos suficiente en nuestro colchón

Por último, el estudio de Conforama también abarca un aspecto fundamental para un buen descanso, como es el colchón en que dormimos. En este sentido, el sondeo revela que 4 de cada 5 andaluces aseguran que un buen colchón es fundamental para descansar bien. Mientras, la característica más valorada del colchón es el confort, seguido por los posibles beneficios para la salud. No obstante, más de un tercio de los andaluces reconoce haber sacrificado estas cualidades deseadas por cuestiones de presupuesto y, de hecho, el 14,5% admite que el precio fue el factor decisivo a la hora de adquirir su actual colchón. En este mismo sentido, aunque el plazo máximo para renovar el colchón es de 10 años, en la actualidad el cambio no suele realizarse hasta los 14 años, aproximadamente.

“No es necesario renunciar a un colchón confortable y saludable ni a un buen descanso por cuestiones de precio. En Conforama ofrecemos la oferta más completa de colchones en España con diferentes marcas y materiales y en un amplio rango de precios, para que todo el mundo encuentre la opción que mejor se adapte a sus necesidades y presupuesto”, comenta David Almeida, Director General de Conforama Península Ibérica. “Asimismo, contamos con un equipo especialista en descanso que puede ayudar a ese 44% de andaluces que no sabe dónde acudir para recibir asesoramiento personalizado a la hora de elegir colchón, según datos de nuestro estudio”.