La familia de Meghan Markle: papá, mamá y dos hermanos conflictivos

Thomas Markle hizo los deberes: el padre de Meghan Markle fue fotografiado hace poco estudiando en el balneario mexicano de Rosarito un libro con fotos sobre los paisajes y edificios más bellos del Reino Unido. De hecho, en una de las primeras páginas de "Images of Britain" está retratado el castillo de Windsor, en el que su hija le dará el sí al príncipe Enrique de Inglaterra este sábado.

El conocimiento general le vendrá muy bien en sus encuentros con la familia real británica, ya que Markle será el encargado de llevar a su hija hasta el altar en la Capilla de San Jorge del castillo. Meghan espera ansiosa su presencia y la de su madre, Doria Ragland, quienes tendrán "un papel destacado", según un comunicado del Palacio de Kensington.

La historia familiar de Markle lleva a Los Angeles, donde su madre estudió Trabajo Social en la Universidad del Sur de California, trabajó como instructora de yoga y maquilladora. Thomas Markle, un camarógrafo y técnico en iluminación de producciones de televisión oriundo de Pennsylvania, la conoció en el set de la telenovela "General Hospital". También trabajó en la serie 'Casados con hijos' y ganó un Emmy como iluminador.

El matrimonio contraído en 1979 no duró mucho y se separaron cuando Meghan tenía seis años. Si bien la relación entre ambos era al parecer tensa tras el divorcio, su padre siempre mantuvo contacto con Meghan. Poco antes de que Harry y Meghan se conocieran en una cita a ciegas en 2016, la actriz lo felicitó por el Día del Padre en Instagram. "Hasta el día de hoy tus abrazos son los mejores del mundo", escribió bajo una vieja foto. "Te quiero". Por el bien de la armonía general, la actriz prefiere dejar atrás momentos de tensión que hubo en el pasado.

La relación con su madre, que la crió prácticamente sola, es muy estrecha. "Nos divertimos mucho juntas y pese a ello su apoyo me brindó consuelo en muchas oportunidades", escribió Markle en 2017 en la revista "Glamour", donde dijo que su relación era como la que se tiene con una mejor amiga. Markle la admira y en 2014 la describió como un "espíritu libre" con rastas y piercing en la nariz. Ragland llama amorosamente a su única hija "Flower" (flor), de acuerdo con la revista "Town & Country".

En marzo, Markle voló a California para hablar sobre sus planes de boda con su madre, que tiene la bendición del novio. "¡Su mamá es grandiosa!", dijo Harry sobre Ragland, a la que vio ya varias veces. A pesar del gran revuelo alrededor de la boda, sigue trabajando como asesora de drogodependientes en el ámbito de Los Angeles. Habrá que ver cómo será el reencuentro con su ex en Europa.

De acuerdo con la prensa británica, Markle tiene en cambio poco o nulo contacto con sus dos medio hermanos del primer matrimonio de su padre. Su hermanastro Thomas Markle junior vive con su esposa y sus dos hijos en el estado de Oregon y trabaja como instalador de ventanas. Según dijo al canal de TV del "Daily Mail", no recibió invitación, algo que no comprende. "Formo parte de la familia, esté peleada o no", dijo, y contó que vio a su hermana por última vez en el entierro de su abuela Doris en 2011.

Bastante tensa es también la relación con su medio hermana Samantha Markle, conocida también como Samantha Grant, que vive en Florida. Al igual que Meghan intentó probar suerte -aunque sin mucho éxito- como actriz y también como guionista. Al parecer, se vieron por última vez hace diez años y tampoco recibió invitación.

Esto no impidió que la media hermana, 17 años mayor que Markle, criticara a la futura integrante de la Casa Real públicamente. "Lo que ella se puede gastar en un fin de semana podría ayudar mucho a papá, debería darle prioridad a eso", dice Samantha. Thomas Markle, que vive retirado en Rosarito, en la costa del Pacífico mexicana, ganó según el biógrafo de Markle 750.000 dólares en la lotería, pero hoy día está en bancarrota.

La revista "Cosmopolitan" describe a la hermanastra de Markle como "una pesadilla en la vida real". Grant prepara además un libro sobre su relación con Meghan, titulado "Diario de la hermana de la princesa ambiciosa".

Thomas también se despachó a gusto recientemente. "Es el mayor error en la historia de las bodas reales", escribió a mano en una carta dirigida al príncipe Harry y y publicada por la revista "In Touch". Meghan Markle es "una mujer insensible, superficial y creída" que acabará burlándose de él y de toda la familia real. "No es la mujer adecuada para ti", sentencia.