Diez famosas que dieron a luz después de los 40

La cantante estadounidense Janet Jackson cumplió por fin su sueño de ser mamá al dar a luz al pequeño Elissa Al Mana habiendo cumplido ya los 50 años. Sin embargo, no es la primera famosa que se aventura a tener hijos después de los 40:

- SUSAN SARANDON: La actriz estadounidense Susan Sarandon tenía 39 años cuando dio a luz a Eva Amurri con el director italiano Franco Amurri. Años más tarde, tras embarcarse en una nueva relación con el también actor Tim Robbins, tuvo dos hijos más: Jack Henry y Miles Robbins, a los 43 y a los 46 años.

- HALLE BERRY: La ex "chica Bond" dio a luz a su hija mayor, Nahla Ariela Aubry, cuando tenía 42 años. Un lustro más tarde, y poco después de su boda con el actor francés Olivier Martínez, nació Maceo Robert Martínez. La ganadora de un Oscar por Monster's Ball tenía entonces 47 años.

- GEENA DAVIS: La coprotagonista de Thelma y Louise se casó en 2001 con el cirujano plástico de origen iraní Reza Jarrahy. Junto a él tuvo su primera hija a los 45 años, Alizeh Keshvar Jarrahy, y dos años después llegaron los gemelos Kian William Jarrahy y Kaiis Steven Jarrahy.

- MARIAH CAREY: Tras años intentándolo, la cantante estadounidense Mariah Carey logró convertirse en mamá cuando ya había cumplido los 42. Eso sí, lo hizo por partida doble: los gemelos Monroe y Moroccan Scott nacieron en 2011, fruto de su segundo matrimonio con Nick Cannon.

- SALMA HAYEK: La actriz mexicana acababa de cumplir 41 años cuando en 2007 llegó al mundo Valentina Paloma, fruto de su relación con el empresario francés François-Henri Pinault. Poco antes, ambos habían anunciado su compromiso, pero al año siguiente la pareja se distanció y anuló sus planes de boda.

- KELLY PRESTON: La actriz estadounidense, casada desde 1991 con John Travolta, tenía 48 años cuando dio a luz a su tercer hijo, Benjamin. Un año antes había fallecido su primer retoño, Jett, a los 16 años. El matrimonio tiene además una hija, Ella, que nació en el año 2000.

- CHERIE BLAIR: La esposa del ex primer ministro británico Tony Blair tenía 45 años cuando dio a luz a su cuarto hijo, Leo, fruto al parecer de un embarazo no planeado. Dos años más tarde volvió a quedar embarazada, pero sufrió un aborto.

- LAURA LINNEY: En enero de 2014, la protagonista de You Can Count On Me dio la sorpresa con el nacimiento del pequeño Bennett Armistead. Tenía 49 años y había mantenido su embarazo en secreto. El papá es el agente inmobiliario Marc Schauer, con quien lleva casada desde 2009.

- GIANA NANNINI: La cantante italiana Giana Nannini saltó a los titulares en 2010 cuando, a sus 54 años, fue madre por primera vez. Su hija Penelope "vino al mundo con el pelo a lo rockero, igual que la madre", dijo entonces el ginecólogo Enrico Semprini.

- BEVERLY D'ANGELO: La actriz y cantante estadounidense mantuvo entre 1996 y 2003 una relación con Al Pacino de la que nacieron los mellizos Anton James y Olivia Rose. La nominada al Globo de Oro por el musical Hair tenía entonces 49 años.