Natural y original

Los alimentos, la forma de comer y los lugares donde disfrutar de los manjares crean tendencia y este año promete ser flexible, natural y muy original en cuanto al mundo de la alimentación se refiere. La apuesta por lo ecológico seguirá creciendo durante los próximos meses. Cada vez están más de moda los productos que no tienen conservantes ni colorantes añadidos, y entre ellos las verduras son las reinas. Los superalimentos continuarán en auge. Este año los que marcarán tendencia serán las semillas de sandía, que aportan grasas, hierro y magnesio, y las algas, que tienen un alto contenido en omega. El aceite hecho a base de frutos secos también ganará terreno. La cúrcuma ha sido el superalimento más utilizado en 2016 y continuará en lo más alto en los próximos meses.

En cuanto a las bebidas las leches que no sean de vaca marcarán tendencia como las de almendra, de soja, de arroz o de avena, la de oveja o la de cabra. El té también será una de las bebidas que no podrá faltar en el menú de los foodies. Predominará el amarillo, sobre todo el elaborado con la cúrcuma, que cuenta con poder antioxidante y es un gran aliado para combatir el estrés. En los postres lo más destacado será la pastelería creativa. Entre ella los pequeños y deliciosos bocados que estéticamente son como pequeñas obras de arte. La fusión de culturas predominará en la gastronomía en 2017. Hoy en día es más asequible adquirir productos procedentes de otros lugares del mundo y por tanto es más fácil combinarlos, consiguiendo una buena mezcla de olores, colores y sabores. Eso sí, hay que saber qué sabores ligan bien para no meter la pata y conseguir una mezcla que no se pueda comer y estropee los platos. Las influencias asiáticas serán constantes en las recetas.

Muy importantes son los lugares en los que se disfruta de las creaciones culinarias. Están en auge los sitios modernos, donde se puedan hacer fotos creativas para después subirlas a las redes sociales y que al mismo tiempo hagan sentir como en casa. Cada vez son más los restaurantes que optan por los taburetes, tanto para comer en las barras como en mesas altas. Una muestra de que predomina más la estética que la comodidad. La elección de estas banquetas también se debe a que cada vez son más los que comen rápido, sin apenas tiempo. En la estética de las recetas también es muy importante el recipiente en el que se sirven. Este año el cuenco predominará para disfrutar de todo tipo de comidas, entrantes, primeros y segundos platos y postres. La forma de comprar también cambia. Comprar por Internet cada vez es más fácil y los supermercados y restaurantes se comprometen a llevar la compra en poco tiempo a los hogares. Una de las grandes novedades es la llegada de la gastronomía a Amazon, que permite adquirir productos de todo tipo, precios y marcas y en dos horas los tienes en casa. Las nuevas tecnologías han hecho que hasta los supermercados de barrio se adhieran cada vez más a la nueva forma de vender.